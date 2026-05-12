Lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông 2026: Hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn

(GLO)- Theo kế hoạch, ngày 29 và 30-5 sẽ diễn ra lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ I, với chủ đề “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”. Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, hấp dẫn.

Điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”, diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 29-5 tại Công viên Nhơn Lý (Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nhơn Lý). Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ sôi động.

Lễ hội sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, tạo không gian trải nghiệm sôi động, hấp dẫn người dân và du khách (ảnh minh họa). Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online “Quy Nhơn Đông - Sắc màu cuộc sống”; trải nghiệm các gian hàng OCOP và ẩm thực địa phương (ngày 29 và 30-5); hòa mình vào chương trình văn hóa - nghệ thuật “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nhơn Lý vào tối 30-5.

Tại lễ hội, du khách có dịp khám phá nét văn hóa đặc trưng, đời sống sinh hoạt của người dân vùng biển Quy Nhơn Đông. Ảnh: H.V

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như liên hoan diều “Quy Nhơn Đông - Sắc màu diều Việt” (ngày 29 và 30-5, tại bãi biển Nhơn Hải); chương trình giao lưu thuyền rồng “Thị Nại thuyền vui” (ngày 30-5, tại khu vực bãi biển Lý Hưng - Lý Lương) với nhiều hoạt động thể thao như đua thuyền, kéo co nam - nữ, trò chơi dân gian đập ấm, bắt vịt trên cạn; chương trình “Sắc màu di sản: Đêm hội hô, hát bài chòi” (18 giờ đến 21 giờ ngày 30-5, tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam).

Đây là sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển; tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa giữa các địa phương trong khu vực.

Qua đó, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển, văn hóa và con người phường Quy Nhơn Đông đến du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai nói chung và địa phương nói riêng.