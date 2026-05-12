Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông 2026: Hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo kế hoạch, ngày 29 và 30-5 sẽ diễn ra lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ I, với chủ đề “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”. Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, hấp dẫn.

Điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”, diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 29-5 tại Công viên Nhơn Lý (Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nhơn Lý). Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ sôi động.

le-hoi-du-lich-phuong-quy-nhon-dong.jpg
Lễ hội sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, tạo không gian trải nghiệm sôi động, hấp dẫn người dân và du khách (ảnh minh họa). Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online “Quy Nhơn Đông - Sắc màu cuộc sống”; trải nghiệm các gian hàng OCOP và ẩm thực địa phương (ngày 29 và 30-5); hòa mình vào chương trình văn hóa - nghệ thuật “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nhơn Lý vào tối 30-5.

le-hoi-du-lich-phuong-quy-nhon-dong-1264.jpg
Tại lễ hội, du khách có dịp khám phá nét văn hóa đặc trưng, đời sống sinh hoạt của người dân vùng biển Quy Nhơn Đông. Ảnh: H.V

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như liên hoan diều “Quy Nhơn Đông - Sắc màu diều Việt” (ngày 29 và 30-5, tại bãi biển Nhơn Hải); chương trình giao lưu thuyền rồng “Thị Nại thuyền vui” (ngày 30-5, tại khu vực bãi biển Lý Hưng - Lý Lương) với nhiều hoạt động thể thao như đua thuyền, kéo co nam - nữ, trò chơi dân gian đập ấm, bắt vịt trên cạn; chương trình “Sắc màu di sản: Đêm hội hô, hát bài chòi” (18 giờ đến 21 giờ ngày 30-5, tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam).

Đây là sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển; tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa giữa các địa phương trong khu vực.

Qua đó, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển, văn hóa và con người phường Quy Nhơn Đông đến du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai nói chung và địa phương nói riêng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Mùa rêu xanh Nhơn Hải

Mùa rêu xanh Nhơn Hải

(GLO)- Đến Nhơn Hải (nay là khu phố Hải Bắc, Hải Đông, phường Quy Nhơn Đông) mùa này, du khách không chỉ tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn tha hồ rảo bước bên những bãi đá đầy rêu xanh nằm bên mép sóng. 

Có thể bạn quan tâm

Xanh thắm Cù Lao Xanh

Xanh thắm Cù Lao Xanh

Du lịch

(GLO)- Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

Hành trang lữ hành

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

Đông đảo thực khách tập trung về Phố ẩm thực Diên Hồng để thưởng thức các món ngon.

Phố ẩm thực Diên Hồng - điểm hẹn sôi động về đêm

Ẩm thực

(GLO)- Phố ẩm thực tại phường Diên Hồng đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 3-2026, địa điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp, góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động về đêm tại phố núi.

Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

Du lịch

(GLO)- Ngày 24-4, nhà hàng chay Ánh Quang (236F Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) sẽ phối hợp với CLB Thiện nguyện Vegan Group, các đơn vị ẩm thực miền Trung cùng một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh khai mạc lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung “Hương sắc Gia Lai” 2026.

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Ẩm thực

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.

null