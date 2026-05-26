Đoàn famtrip thị trường Úc khảo sát du lịch Quy Nhơn - Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 25 đến 28-5, Hiệp hội Du lịch Gia Lai phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty CP tập đoàn TMS tổ chức chương trình famtrip thị trường Úc tại Quy Nhơn - Gia Lai.

Chương trình famtrip thị trường Úc tại Quy Nhơn - Gia Lai tổ chức với sự tham gia của các đối tác du lịch, buyer, wholesaler, travel agent quốc tế và truyền thông đến từ Úc.

Chương trình nhằm giới thiệu Quy Nhơn - Gia Lai như một điểm đến mới giàu bản sắc, có khả năng kết nối với các hành trình văn hóa, di sản và cao nguyên dành cho thị trường Úc.

Theo ban tổ chức, Quy Nhơn không chỉ là phố biển mà còn là cửa ngõ mở ra hành trình độc bản: Biển xanh - di sản Champa - võ cổ truyền Bình Định - văn hóa cao nguyên Gia Lai.

Trong ngày đầu, đoàn famtrip đã đến tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn). Tại đây, đoàn được giới thiệu về các hiện vật trưng bày tại bảo tàng, thiên nhiên đất nước, con người Gia Lai; di sản văn hóa phi vật thể hát bội, bài chòi, võ cổ truyền Bình Định; văn hóa Champa…

Đoàn famtrip thị trường Úc tham quan tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đoan Ngọc

Trong các ngày tới, đoàn famtrip sẽ tiếp tục tìm hiểu các điểm đến nổi bật tại phía Đông tỉnh, như: Đảo Hòn Khô, Eo Gió, khu du lịch biển The Thon, cảng thị Nước Mặn, Tiểu chủng viện Làng Sông, chùa Long Phước, tháp Bánh Ít, tháp Dương Long, làng nón ngựa Phú Gia.

Nghe giới thiệu trưng bày hiện vật tại bảo tàng. Ảnh: Đoan Ngọc

Bên cạnh trải nghiệm biển đảo, văn hóa và di sản Champa, đoàn còn khảo sát các sản phẩm du lịch gắn với võ cổ truyền Bình Định, làng nghề truyền thống và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại Grand Hyams Hotel Quy Nhon Beach (phường Quy Nhơn).

Điểm nhấn là chương trình kết nối và giới thiệu du lịch Gia Lai dành cho thị trường Úc diễn ra ngày 28-5 tại Grand Hyams Hotel Quy Nhon Beach, với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và các nhà cung cấp dịch vụ.

Hoạt động hướng đến kết nối B2B, mở rộng cơ hội hợp tác, đưa khách quốc tế, đặc biệt là khách thị trường Úc đến với Quy Nhơn - Gia Lai trong thời gian tới.

​