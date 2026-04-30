Check-in dưới biển cùng cờ Tổ quốc, giới trẻ Gia Lai lan tỏa tình yêu biển đảo

(GLO)- Dịp lễ 30-4 năm nay, nhiều bạn trẻ Gia Lai chọn cách đặc biệt để thể hiện lòng yêu nước khi mang cờ Tổ quốc check-in dưới biển. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang lại những hình ảnh đẹp mắt mà còn lan tỏa tình yêu biển đảo, niềm tự hào dân tộc.

Khi cả nước hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), trên vùng biển của tỉnh Gia Lai đang lan tỏa mạnh mẽ những hình ảnh đẹp. Giữa làn nước trong veo, nhiều bạn trẻ mang theo cờ đỏ sao vàng, dang rộng hai tay bơi giữa biển khơi hoặc lặn xuống tầng nước xanh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không chỉ tạo ấn tượng độc đáo, những hình ảnh ấy còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi, trẻ trung của thế hệ hôm nay.

Từ trên cao, hình ảnh các bạn trẻ mang quốc kỳ giữa mặt nước tạo nên khoảnh khắc đẹp, lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Dũng Nhân

Tại khu vực biển Quy Nhơn Đông, đặc biệt là vùng biển Nhơn Lý, Kỳ Co, Hòn Khô, dịp lễ năm nay xuất hiện nhiều hoạt động check-in cùng cờ Tổ quốc. Giữa nền trời cao rộng và đại dương mênh mông, sắc đỏ của lá cờ nổi bật hơn bao giờ hết.

Giới trẻ trải nghiệm lặn tự do, mang cờ Tổ quốc check-in giữa làn nước trong xanh tại vùng biển Quy Nhơn Đông. Ảnh: Dũng Nhân

Anh Nguyễn Ngọc Hóa (ở phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “30-4 là ngày lễ lớn của dân tộc nên tôi và nhóm bạn muốn mang lá cờ Tổ quốc ra biển như một cách thể hiện tình yêu đất nước. Với tôi, quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng, nhìn lá cờ tung bay trên mặt biển càng cảm nhận rõ niềm tự hào là người Việt Nam”.

Có rất nhiều cách để lan tỏa tình yêu quê hương, với thế hệ đi trước, 30-4 là ký ức của những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng. Còn với thế hệ trẻ hôm nay, lòng yêu nước được thể hiện bằng những hình thức mới mẻ hơn: qua một chuyến đi, một hành động đẹp, một bức ảnh giản dị hay một khoảnh khắc sẻ chia trên mạng xã hội. Dù cách thể hiện khác nhau, điểm chung vẫn là niềm tự hào dân tộc và tình yêu dành cho Tổ quốc.

Những năm gần đây, các điểm du lịch biển tại Gia Lai không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên đẹp, nước biển trong xanh mà còn trở thành nơi lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa. Dịp lễ 30-4 năm nay, các đơn vị du lịch tổ chức nhiều hoạt động với điểm chung là sự xuất hiện của lá cờ Tổ quốc.

Check-in dưới biển cùng cờ Tổ quốc trở thành hoạt động thu hút nhiều bạn trẻ Gia Lai và du khách tham gia. Ảnh: Dũng Nhân

Ông Đặng Tiên Toán - Giám đốc Công ty Cổ phần Gia đình và Những người bạn (phường Quy Nhơn Đông), cho biết đơn vị tổ chức hoạt động lặn tự do (freediving) cho du khách cầm cờ check-in dưới biển, ngay khu vực rạn san hô.

Qua đó, doanh nghiệp mong muốn lan tỏa tinh thần ngày 30-4, đồng thời lồng ghép thông điệp về tình yêu biển đảo, nâng cao ý thức gìn giữ môi trường biển.

Du khách chèo thuyền, tham quan với lá cờ Tổ quốc tại Bãi Dứa, vùng biển Nhơn Lý (Quy Nhơn Đông). Ảnh: Dũng Nhân

Giữa màu xanh của biển, của trời, sắc đỏ của quốc kỳ tạo nên hình ảnh vừa đẹp mắt vừa giàu cảm xúc. Từ những khoảnh khắc đời thường như thế, tình yêu đất nước tiếp tục được tiếp nối nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Dịp nghỉ lễ vì thế không chỉ là dịp du lịch, nghỉ ngơi, trải nghiệm mà còn trở thành không gian kết nối cộng đồng, để mỗi người thêm yêu cảnh đẹp quê hương và trân quý giá trị hòa bình hôm nay.

Giới trẻ Gia Lai thể hiện lòng yêu nước khi mang cờ Tổ quốc check-in dưới biển. Clip: Dũng Nhân
Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo thực khách tập trung về Phố ẩm thực Diên Hồng để thưởng thức các món ngon.

Phố ẩm thực Diên Hồng - điểm hẹn sôi động về đêm

Ẩm thực

(GLO)- Phố ẩm thực tại phường Diên Hồng đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 3-2026, địa điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp, góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động về đêm tại phố núi.

Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

Du lịch

(GLO)- Ngày 24-4, nhà hàng chay Ánh Quang (236F Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) sẽ phối hợp với CLB Thiện nguyện Vegan Group, các đơn vị ẩm thực miền Trung cùng một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh khai mạc lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung “Hương sắc Gia Lai” 2026.

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Ẩm thực

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

Tin tức

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Ra mắt "Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

Video

(GLO)- Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt “Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai”. Qua đó, Gia Lai sẽ kể câu chuyện điểm đến bằng hành trình cá nhân hóa-xu hướng đang được nhiều địa phương du lịch hướng tới.

