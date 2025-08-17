Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Xây dựng Quy Nhơn Đông trở thành trung tâm chính trị, thương mại và dịch vụ phía Đông của tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 17-8, Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho 1.055 đảng viên của 40 tổ chức Đảng trực thuộc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

a.jpg
Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại hội đã xác định các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mục tiêu trọng tâm là tăng giá trị sản phẩm bình quân 21,7%/năm, đưa tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 136,9 tỷ đồng; thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư mới; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 77.570 tỷ đồng…

z6915524383016-bea88d8a413539a39cf6e127f6251af0.jpg
150 đại biểu chính thức đại diện cho 1.055 đảng viên của 40 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ phường tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị phường Quy Nhơn Đông tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, bảo đảm gần dân, sát dân, hiểu dân, vì dân.

Người đứng đầu phải gương mẫu, bản lĩnh, có tầm nhìn, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai với phương châm “6 rõ”.

2.jpg
Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Địa phương tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá, trọng tâm là kinh tế biển gắn với du lịch bền vững; quyết liệt thực hiện khâu đột phá “xây dựng Quy Nhơn Đông trở thành điểm đến du lịch biển - đảo độc đáo, bền vững, tiên phong trong du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản văn hóa bản địa”.

Thúc đẩy liên kết sản xuất công nghiệp chế biến, logistics nhằm hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh; kiên trì và sáng tạo trong thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng khai thác lợi thế của địa phương nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội, một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm của tỉnh, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị phường Quy Nhơn Đông chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại dịch vụ, phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển.

Chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp nhận các dự án lớn; tận dụng tối đa cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù của Khu kinh tế nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hình thành các cụm thương mại - dịch vụ - công nghiệp gắn kết chặt chẽ với không gian du lịch biển - đảo, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, bền vững cho địa phương.

Đồng thời, khẩn trương lập và trình phê duyệt quy hoạch chung phường Quy Nhơn Đông làm cơ sở pháp lý và định hướng phát triển lâu dài. Định hướng mở rộng không gian đô thị gắn với phát triển không gian du lịch dịch vụ ven biển chất lượng cao; khai thác hiệu quả, bền vững các khu, điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC… kết nối với các tuyến du lịch Quy Nhơn - Sông Cầu, Kỳ Co - Eo Gió. Tăng cường kết nối với các địa phương lân cận phía Đông tỉnh; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các phường liền kề về quy hoạch không gian, dịch vụ liên phường và phát triển hạ tầng thiết yếu…

“Phấn đấu xây dựng phường Quy Nhơn Đông trở thành trung tâm chính trị, hành chính, thương mại và dịch vụ phía Đông của tỉnh Gia Lai, phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xứng đáng là phường trọng điểm phía Đông của tỉnh”, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.

1.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí; đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Người dân làng chài lan tỏa lối sống xanh

Người dân phường Quy Nhơn Đông lan tỏa lối sống xanh

(GLO)- Với việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn vệ sinh khu dân cư, người dân làng chài xã Nhơn Lý, Nhơn Hải cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông) đã tạo nên diện mạo xanh - sạch - đẹp, thân thiện với du khách.

Có thể bạn quan tâm

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Thời sự trong nước

(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh phường Quy Nhơn cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. 

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

Thời sự trong nước

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Cùng với việc tổ chức sát hạch lái xe theo quy định mới của Bộ Công an, công tác đào tạo lái xe tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được siết chặt để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, ý thức tham gia giao thông an toàn khi lái xe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 6-8, tại trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai, các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum do linh mục Đỗ Hiệu dẫn đầu.

null