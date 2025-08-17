Xây dựng Quy Nhơn Đông trở thành trung tâm chính trị, thương mại và dịch vụ phía Đông của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 17-8, Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho 1.055 đảng viên của 40 tổ chức Đảng trực thuộc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại hội đã xác định các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mục tiêu trọng tâm là tăng giá trị sản phẩm bình quân 21,7%/năm, đưa tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 136,9 tỷ đồng; thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư mới; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 77.570 tỷ đồng…

150 đại biểu chính thức đại diện cho 1.055 đảng viên của 40 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ phường tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị phường Quy Nhơn Đông tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, bảo đảm gần dân, sát dân, hiểu dân, vì dân.

Người đứng đầu phải gương mẫu, bản lĩnh, có tầm nhìn, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai với phương châm “6 rõ”.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Địa phương tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá, trọng tâm là kinh tế biển gắn với du lịch bền vững; quyết liệt thực hiện khâu đột phá “xây dựng Quy Nhơn Đông trở thành điểm đến du lịch biển - đảo độc đáo, bền vững, tiên phong trong du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản văn hóa bản địa”.

Thúc đẩy liên kết sản xuất công nghiệp chế biến, logistics nhằm hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh; kiên trì và sáng tạo trong thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng khai thác lợi thế của địa phương nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội, một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm của tỉnh, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị phường Quy Nhơn Đông chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại dịch vụ, phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển.

Chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp nhận các dự án lớn; tận dụng tối đa cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù của Khu kinh tế nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hình thành các cụm thương mại - dịch vụ - công nghiệp gắn kết chặt chẽ với không gian du lịch biển - đảo, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, bền vững cho địa phương.

Đồng thời, khẩn trương lập và trình phê duyệt quy hoạch chung phường Quy Nhơn Đông làm cơ sở pháp lý và định hướng phát triển lâu dài. Định hướng mở rộng không gian đô thị gắn với phát triển không gian du lịch dịch vụ ven biển chất lượng cao; khai thác hiệu quả, bền vững các khu, điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC… kết nối với các tuyến du lịch Quy Nhơn - Sông Cầu, Kỳ Co - Eo Gió. Tăng cường kết nối với các địa phương lân cận phía Đông tỉnh; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các phường liền kề về quy hoạch không gian, dịch vụ liên phường và phát triển hạ tầng thiết yếu…

“Phấn đấu xây dựng phường Quy Nhơn Đông trở thành trung tâm chính trị, hành chính, thương mại và dịch vụ phía Đông của tỉnh Gia Lai, phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xứng đáng là phường trọng điểm phía Đông của tỉnh”, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí; đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.