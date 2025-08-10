Người dân phường Quy Nhơn Đông lan tỏa lối sống xanh

(GLO)- Với việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn vệ sinh khu dân cư, người dân làng chài xã Nhơn Lý, Nhơn Hải cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông) đã tạo nên diện mạo xanh - sạch - đẹp, thân thiện với du khách.

Mô hình này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần đưa du lịch cộng đồng phát triển bền vững.

Tích cực phân loại rác tại nguồn

Hơn 1 năm nay, bà Huỳnh Thị Định (thôn Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông) đều thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nhà. Trong nhà bà luôn bố trí 3 thùng chứa để đựng từng loại rác riêng biệt. Trong đó, chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế như giấy, chai nhựa, kim loại, vỏ lon nhôm, thủy tinh, cao su… được bỏ vào thùng màu trắng để bán phế liệu.

Chất thải nguy hại như pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang… được bà phân loại, lưu trữ, sau đó đem tập kết tại khu sinh hoạt thôn Hải Bắc để được thu gom, đưa đi xử lý theo đúng quy định. Riêng chất thải là thức ăn thừa, thực phẩm hết hạn, các phần bỏ đi của rau, củ, quả và các loại rác hữu cơ khác… được cho vào thùng màu xanh. Sau 8 giờ tối, bà mang ra trước nhà để nhân viên vệ sinh môi trường thu gom, đưa đi xử lý.

Bà Huỳnh Thị Định (thôn Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông) duy trì thói quen phân loại rác tại nhà. Ảnh: V.L

“Lúc mới phân loại có chút bỡ ngỡ, nhưng làm riết thành quen. Việc phân loại các loại rác giúp nhà bếp gọn gàng, vệ sinh và giảm mùi hôi khi rác còn để trong nhà”, bà Định chia sẻ.

Tương tự, bà Phạm Thị Gái (cũng ở thôn Hải Bắc) thực hiện tốt việc phân loại rác tại nhà. Ngoài ra, bà còn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân trong thôn chú trọng phân loại rác tại nguồn. Bà Gái cho biết: “Tôi là thành viên tổ thu gom rác thải sinh hoạt của thôn, hằng ngày thực hiện quét dọn, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chính theo sự phân công của Công ty CP Môi trường Bình Định. Để công việc thuận lợi, tôi thường xuyên vận động bà con hình thành thói quen phân loại rác tại nhà và đưa rác ra trước cửa sau 8 giờ tối”.

Ông Nguyễn Bá Sum, Bí thư Chi bộ thôn Hải Bắc, cho hay: Ban nhân dân thôn đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn cụ thể, giúp các hộ biết và thực hiện đúng cách phân loại rác tại nguồn. Điều đáng mừng là bà con tự giác chấp hành việc phân loại rác tại nhà và bỏ rác đúng giờ, đúng địa điểm. Ngoài ra, bà con còn tích cực tham gia quét dọn, làm sạch các tuyến đường trung tâm vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Bảo vệ môi trường, thúc đẩy du lịch cộng đồng

Tại làng chài Nhơn Lý (cũ), gần 3 năm nay, người dân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường như phân loại rác tại nguồn, tham gia dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi ny lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, không xả nước thải ra đường…

Cảnh quan môi trường tại phường Quy Nhơn Đông luôn xanh - sạch - đẹp. Ảnh: V.L

Bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định, nhận xét: “Người dân phường Quy Nhơn Đông chấp hành rất nghiêm túc việc phân loại rác thải và đưa rác ra trước nhà sau 8 giờ tối. Điều này giúp đơn vị hoàn thành tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương”.

Hiện nay, nhiều tuyến đường trung tâm ở phường Quy Nhơn Đông đã được quy hoạch, đầu tư khang trang. Nhờ người dân đồng lòng phân loại rác, quét dọn và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường nơi đây luôn xanh - sạch - đẹp.

Bà Dương Thị Thu Kiều, du khách đến từ TP Hải Phòng, chia sẻ: “Cảnh quan ở phường Quy Nhơn Đông rất đẹp, môi trường trong lành, sạch sẽ. Những con đường trồng nhiều cây xanh, không gian thoáng đãng khiến du khách cảm thấy dễ chịu khi tham quan, nghỉ dưỡng”.

Theo ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, các khu phố thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn phân loại rác đến từng hộ. Hiện 100% hộ dân ủng hộ phương án phân loại rác tại nguồn, hơn 80% duy trì thực hiện thường xuyên, gần 100% bỏ rác đúng giờ.

Bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhận định: “Người dân phường Quy Nhơn Đông chấp hành tốt việc phân loại rác tại nguồn, góp phần giữ gìn môi trường và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng. Việc duy trì, nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường ở đây là rất cần thiết, hướng tới mục tiêu đô thị giảm nhựa, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển KT-XH bền vững”.