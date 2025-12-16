Dự án đường Nguyễn Văn Linh tăng tốc về đích

(GLO)- Sau nhiều năm vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, dự án đường Nguyễn Văn Linh - trục giao thông nội thị quan trọng đi qua 2 phường Hội Phú và Diên Hồng đã vượt qua “điểm nghẽn” lớn nhất để tăng tốc về đích.

Mặt bằng cơ bản được bàn giao, công trường bước vào giai đoạn nước rút với cường độ thi công cao, quyết tâm thông tuyến trong năm nay, tạo động lực mới cho phát triển không gian đô thị.

Dự án đầu tư tuyến đường Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài 2.727 m, là công trình giao thông nội thị cấp II, vận tốc thiết kế 50 km/giờ, bề rộng nền đường 35 m. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2022-2026 với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng.

Thi công nhiều mũi, ba ca liên tục

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Đến ngày 15-12-2025, bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công. Cùng với đó, các đơn vị chức năng đang khẩn trương di dời hệ thống điện, cáp quang, trụ viễn thông và hệ thống nước sạch, hạn chế tối đa phát sinh làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

Mục tiêu đặt ra là đến ngày 31-12-2025 phải thông tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Vũ Thảo

Tính đến ngày 14-12, khối lượng thi công phần đường đạt khoảng 34%, riêng phần cầu đạt 93%. Trên toàn tuyến hiện có 10 mũi thi công được tổ chức đồng loạt, làm việc 3 ca/ngày, cả ngày lẫn đêm. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 31-12-2025 thông tuyến kỹ thuật, cơ bản hoàn thành cấp phối đá dăm; trước Tết Nguyên đán hoàn thành thảm bê tông nhựa.

Ông Nguyễn Hóa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ An Phú (phường Diên Hồng) cho biết: Nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phương tiện để tăng tốc thi công. Riêng Công ty đang triển khai 5 mũi thi công độc lập, bố trí làm việc 3 ca liên tục nhằm bù lại khối lượng bị chậm trước đây.

Theo ông Hóa, giai đoạn vừa qua, mưa bão kéo dài khiến nền đất ẩm, không đủ điều kiện kỹ thuật để đắp nền và lu lèn, buộc đơn vị phải giãn tiến độ. Hiện nay, khi thời tiết thuận lợi trở lại, trọng tâm thi công được dồn vào các hạng mục chính như đắp đất nền đường, thi công hệ thống thoát nước, cống ngang đường. Đây là những hạng mục mang tính “xương sống”, quyết định khả năng triển khai đồng bộ các bước tiếp theo.

Hiện nay, mặt bằng toàn tuyến cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công, chỉ còn một số vị trí nhỏ vướng hệ thống thoát nước dọc và một hộ dân liên quan đến nền đường. Trong những ngày tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ xử lý các vướng mắc còn lại để có thể đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến. Trong điều kiện thời gian rất gấp, tiến độ chi tiết được lập đến từng ngày và được chủ đầu tư cùng đơn vị giám sát theo dõi, kiểm soát chặt chẽ.

Tăng tốc nhưng không “đánh đổi” chất lượng

Ông Lê Quốc Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quốc Khánh - đơn vị tư vấn giám sát dự án khẳng định: Toàn bộ quy trình quản lý chất lượng đang được thực hiện đúng theo hồ sơ, tiêu chuẩn đã được phê duyệt.

Hiện nay, nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị để thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Vũ Thảo

“Quan điểm nhất quán là đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, tiến độ phải đi cùng chất lượng. Các ca kíp thi công được giám sát thường xuyên, liên tục hằng ngày, hằng giờ. Từ khâu kiểm soát nguồn vật liệu tại các mỏ cung cấp, tần suất xe vận chuyển, đến việc tập kết vật liệu và từng công đoạn thi công trên công trường đều được nghiệm thu chặt chẽ theo từng lớp, từng giai đoạn; chỉ khi đạt yêu cầu kỹ thuật mới cho phép triển khai bước thi công tiếp theo” - ông Khánh nhấn mạnh.

Theo đơn vị giám sát, từ nay đến Tết Nguyên đán, khối lượng công việc còn lại khá lớn, chủ yếu là các hạng mục hoàn thiện như thảm bê tông nhựa, dải phân cách, bó vỉa và hệ thống an toàn giao thông.

Trong chuyến kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh vào chiều 8-12, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đường Nguyễn Văn Linh không đơn thuần là công trình giao thông phục vụ đi lại, mà còn giữ vai trò trục động lực quan trọng trong chỉnh trang, tổ chức lại không gian đô thị.

Theo đó, tuyến đường sẽ góp phần giảm áp lực cho các trục giao thông hiện có, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, thương mại, tạo động lực thúc đẩy KT-XH của địa phương, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trên tinh thần đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương liên quan triển khai quy hoạch một cách đồng bộ, sắp xếp, tái cấu trúc khu đô thị dọc tuyến đường này theo hướng chuẩn hóa, bài bản; kiên quyết tránh tình trạng phát triển manh mún, tự phát, bảo đảm thống nhất với tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đô thị bền vững của tỉnh.

Việc tháo gỡ “nút thắt” về giải phóng mặt bằng không chỉ giúp dự án đường Nguyễn Văn Linh đẩy nhanh tiến độ, mà còn mở ra cơ hội hiện thực hóa các mục tiêu lớn hơn về phát triển đô thị. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường không chỉ có giá trị ở hạ tầng giao thông, mà còn giữ vai trò kết nối, dẫn dắt và định hình không gian phát triển mới của một đô thị hiện đại, bền vững.