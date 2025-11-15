Hai xã SRó - Đắk Song: Cần một cây cầu “khỏe”!

(GLO)- Cầu Đak Pơ Kơ xuống cấp, chỉ chấp nhận tải trọng hạn chế, khiến nhiều năm qua việc vận chuyển nông - lâm sản ở vùng nguyên liệu xã SRó và Đăk Song (tỉnh Gia Lai) gặp khó khăn.

Cầu Đak Pơ Kơ được đầu tư xây dựng hàng chục năm có tải trọng thấp khiến việc vận chuyển nông sản của người dân bị hạn chế. Ảnh: M.P

Xã SRó và Đăk Song có nhiều lợi thế phát triển lâm nghiệp. Hai xã hiện có hơn 4.400 ha rừng trồng đang vào thời kỳ khai thác, cùng hàng nghìn héc ta mì, bắp, mía, đậu… Mỗi năm, hàng trăm nghìn tấn nông - lâm sản của người dân và doanh nghiệp (DN) cần được vận chuyển đi tiêu thụ. Tuy nhiên, nhiều năm qua những lợi thế về sản xuất nông - lâm nghiệp của SRó và Đăk Song không được khai thác hiệu quả do điểm nghẽn giao thông tại cầu Đak Pơ Kơ.

Cầu Đak Pơ Kơ được xây dựng từ năm 2002, tải trọng thiết kế 13 tấn. Sau bão số 9 và số 11 năm 2009, mố cầu phía Tây bị trôi, các mố còn lại bị nứt. Do chỉ được gia cố, sửa chữa tạm, cầu chỉ cho phép xe dưới 13 tấn lưu thông. Do tải trọng thấp, xe chở nông - lâm sản buộc phải hạ tải để “tăng bo” qua cầu, khiến chi phí vận chuyển tăng ít nhất 10-30%.

Ông Đinh Văn Hlem-Bí thư Chi bộ làng Htiên (xã Đăk Song) cho biết: Làng có 112 hộ với hơn 500 nhân khẩu, chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp. Toàn làng hiện có hơn 250 ha mía, 207 ha mì, 10 ha bắp. Việc vận chuyển nông sản khó khăn khiến thương lái phải tính thêm chi phí, làm lợi nhuận của người dân bị ảnh hưởng.

Các xã Sró, Đak Song có lợi thế vùng nguyên liệu nông - lâm sản nhưng bị điểm nghẽn chính là tải trọng cầu Đak Pơ Kơ kìm hãm sự phát triển. Ảnh: Minh Phương

Anh Đinh Dôm (làng Tbưng, xã Đăk Song) chia sẻ: “Do cầu yếu, thương lái phải tăng bo mới đưa được hàng hóa vào ra, mình bán thứ gì giá cũng rẻ một chút, ngược lại mua thứ gì cũng đắt hơn một chút. Người dân chịu thiệt đã nhiều năm, ai cũng mong Nhà nước sớm xem xét chuyện này để bà con đỡ vất vả”.

Ông Nguyễn Chí Thanh-Chủ tịch UBND xã Đăk Song-cho biết: Cầu Đak Pơ Kơ rất quan trọng với 2 xã SRó và Đăk Song. Trước đây, xã và huyện Kông Chro (cũ) nhiều lần kiến nghị đầu tư xây dựng cầu mới rồi chứ không phải không quan tâm nhưng chưa thành công.

Còn ông Nguyễn Ngọc Sơn-Chủ tịch UBND xã SRó thì cho hay: Cuộc tiếp xúc cử tri nào, bà con cũng đều kiến nghị cấp trên cho xây cầu mới để thúc đẩy phát triển KT-XH.

Một trong những giải pháp đột phá mà xã xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030 là đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi; thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Cầu Đak Pơ Kơ hạn chế về chiều cao và tải trọng khiến việc vận chuyển hàng nông sản gặp khó, người dân phải gánh thêm chi phí hạ tải để qua cầu. Ảnh: Minh Phương

Theo ông Sơn, xã kiến nghị cấp trên sớm đầu tư xây dựng cầu Đak Pơ Kơ mới và nâng cấp tuyến đường liên xã Kông Chro - SRó nhằm xóa bỏ điểm nghẽn giao thông, tạo kết nối thông suốt vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Ở góc độ DN, ông Từ Tấn Lộc-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro-cho rằng: “Khu vực SRó - Đăk Song có lợi thế lớn về rừng trồng, diện tích hàng nghìn héc ta. Nếu có hạ tầng giao thông thuận lợi, đặc biệt là cầu

Đak Pơ Kơ được xây mới, việc vận chuyển gỗ nguyên liệu và nông sản sẽ giảm đáng kể chi phí, giúp người dân và DN mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm lâm nghiệp. Khi giao thông thông suốt, sản phẩm nông-lâm nghiệp địa phương có thể dễ dàng tiếp cận cảng biển để xuất khẩu, tạo đột phá phát triển KT-XH vùng”.