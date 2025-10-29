Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Nhiều tháng nay, tuyến đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) trở thành nỗi ám ảnh với người dân mỗi khi lưu thông qua. Trời mưa, con đường ngập ngụa trong bùn với vô số ổ voi, ổ gà nối tiếp nhau, có đoạn lún sâu gần 40 cm. Nhiều người bị té ngã, xe chở hàng bị lầy lún giữa đường phải thuê xe cứu hộ.

Đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Theo người dân, con đường vốn hư hỏng từ lâu. Vài tháng gần đây, đường càng xuống cấp nghiêm trọng do xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng thi công các công trình dân dụng đi qua. Không ít người phải đi đường vòng xa gấp đôi, gấp ba để tránh những đoạn hư hỏng nặng.

Anh Huỳnh Ngọc Quý (thôn Tân Sơn) cho biết: “Đoạn hư hỏng nặng nhất kéo dài gần 2 km. Mùa khô còn thấy ổ gà để né, chứ mùa mưa thì chịu. Nhiều hố sâu nằm cạnh các sống trâu do xe tải chạy qua để lại nên rất nguy hiểm, người dân đi lại khó khăn”.

Đoạn xuống cấp nghiêm trọng nhất nằm ngay trước tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Thu Hương (làng Sao Đúp). Chị Hương chia sẻ: “Xe lớn đi thì còn tạm được, chứ xe con hoặc xe tải nhỏ là bị sụp hố ngay.

Mùa mưa, không biết bao nhiêu xe bị dính lầy khi qua đoạn này. Người dân đi xe máy ngã liên tục. Nếu chưa thể đầu tư nâng cấp bài bản thì mong các cấp chính quyền khắc phục tạm để việc đi lại của bà con được an toàn hơn”.

Tương tự, tại xã Gào, đường Trần Can là tuyến giao thông quan trọng kết nối với các xã lân cận cũng xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà, ổ voi. Ông Nguyễn Đăng Quang-Chủ tịch UBND xã-cho biết, xã đã kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo ATGT.

Bên cạnh các tuyến đường xuống cấp, người dân ở một số xã, phường khu vực phía Tây tỉnh bức xúc khi các công trình giao thông thi công chậm hoặc thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Điển hình là công trình cải tạo vỉa hè đường Lê Lai (phường Pleiku) nhằm hoàn thiện hạ tầng và hình thành phố ẩm thực đêm đang thi công thì bỗng nhiên ngừng suốt 1 tháng qua, ảnh hưởng lớn đến việc buôn bán, sinh hoạt của người dân và làm mất mỹ quan đô thị.

Đường Quyết Tiến (phường Diên Hồng) thi công dở dang, nhếch nhác. Ảnh: H.D

Đặc biệt, dự án đường Quyết Tiến (đoạn từ đường Đồng Tiến đến đường Lê Thánh Tôn, phường Diên Hồng) khởi công tháng 10-2024, dự kiến hoàn thành tháng 12-2025 nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn dở dang. Đất đá, vật liệu thi công ngổn ngang, gây bất tiện cho người dân sinh sống và kinh doanh dọc tuyến đường.

Ông Đặng Văn Bình-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 1 (phường Diên Hồng) cho hay: Dự án triển khai thiếu đồng bộ, thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị và rất chậm. Điều này thể hiện ở chỗ khi thi công hệ thống thoát nước xong liền lấp lại, sau đó, đơn vị khác đến đào tiếp để làm đường điện, rồi đến đơn vị bó vỉa cũng đào lên lại.

"Làm kiểu đó rất mất thời gian, ảnh hưởng lớn đến đời sống và buôn bán của người dân. Theo kế hoạch, tháng 12-2025, dự án phải hoàn thành nhưng hơn 1 tháng nay tiến độ gần như dậm chân tại chỗ.

Mấy trăm mét vỉa hè vẫn ngổn ngang đất đá. Người dân dọc tuyến rất mong dự án sớm hoàn thiện để diện mạo đô thị bảo đảm khang trang, sạch đẹp, bà con sớm ổn định cuộc sống”-ông Bình nói.