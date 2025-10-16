Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Dân khổ vì đường liên xã xuống cấp sau thi công cao tốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĂN LỰC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tuyến đường liên xã nối xã An Nhơn Tây với phường Bình Định hiện đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Trong đó, đoạn dài khoảng 2 km qua địa phận thôn Cù Lâm (xã An Nhơn Tây) bị bong tróc gần như toàn bộ lớp bê tông xi măng phía trên. Mặt đường chi chít “ổ gà, ổ voi”; nhiều đoạn biến thành đường đất, tạo thành “bẫy” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm và khi trời mưa.

Tuyến đường bê tông xi măng liên xã nối xã An Nhơn Tây với phường Bình Định bị hư hỏng nặng do quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam.
Tuyến đường bê tông xi măng liên xã nối xã An Nhơn Tây với phường Bình Định bị hư hỏng nặng do quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.L

Ông Lê Văn Hành (thôn Cù Lâm) cho biết: Trước đây, tuyến đường bê tông này được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đường rộng rãi, bằng phẳng, giúp người dân đi lại an toàn và thuận tiện trong vận chuyển nông sản, hàng hóa.

Tuy nhiên, khi dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam triển khai, tuyến đường liên xã này được “trưng dụng” cho xe ben, xe tải chuyên chở đất, cát phục vụ thi công cao tốc. Quá trình hoạt động, các phương tiện trọng tải lớn đã “cày nát” mặt đường bê tông, khiến trời nắng thì bụi bay mù mịt, còn khi mưa thì lầy lội, trơn trượt.

Còn ông Nguyễn Văn Hiếu (cùng thôn) thì bức xúc: “Người dân địa phương nhiều lần kiến nghị. Đơn vị thi công và chủ đầu tư từng hứa sẽ khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, đến nay đoạn cao tốc Bắc - Nam chạy qua địa phương đã hoàn thành, đơn vị thi công cũng đã rút đi, trong khi tuyến đường liên xã vẫn chưa được sửa chữa”.

Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, cho rằng: “Các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa, trả lại hiện trạng tuyến đường như trước đây. Xã sẽ kiến nghị các sở, ban, ngành sớm có giải pháp yêu cầu đơn vị thi công và chủ đầu tư triển khai khắc phục, nhất là đoạn qua địa phận thôn Cù Lâm. Qua đó, đảm bảo cho người dân và các phương tiện đi lại thuận lợi, an toàn”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Một góc không gian trưng bày của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka. Ảnh: Bộ VH-TT và DL

Nhà Triển lãm Việt Nam giành giải bạc tại EXPO 2025 Osaka

Thời sự

(GLO)- Nhà Triển lãm Việt Nam vừa vinh dự giành giải bạc ở hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu thành tích ấn tượng kể từ khi tham gia triển lãm thế giới vào năm 2000.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67

Thời sự

(GLO)-Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng cùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng năm 2025. Trong đó, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

Thời sự

(GLO)- Nạn nhân được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai xác định là ông Lê Văn D. (SN 1975), thường trú phường Hoài Nhơn Đông. Ông D. là chủ, kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 98924-TS, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

null