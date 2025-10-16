Dân khổ vì đường liên xã xuống cấp sau thi công cao tốc

Trong đó, đoạn dài khoảng 2 km qua địa phận thôn Cù Lâm (xã An Nhơn Tây) bị bong tróc gần như toàn bộ lớp bê tông xi măng phía trên. Mặt đường chi chít “ổ gà, ổ voi”; nhiều đoạn biến thành đường đất, tạo thành “bẫy” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm và khi trời mưa.

Tuyến đường bê tông xi măng liên xã nối xã An Nhơn Tây với phường Bình Định bị hư hỏng nặng do quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.L

Ông Lê Văn Hành (thôn Cù Lâm) cho biết: Trước đây, tuyến đường bê tông này được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đường rộng rãi, bằng phẳng, giúp người dân đi lại an toàn và thuận tiện trong vận chuyển nông sản, hàng hóa.

Tuy nhiên, khi dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam triển khai, tuyến đường liên xã này được “trưng dụng” cho xe ben, xe tải chuyên chở đất, cát phục vụ thi công cao tốc. Quá trình hoạt động, các phương tiện trọng tải lớn đã “cày nát” mặt đường bê tông, khiến trời nắng thì bụi bay mù mịt, còn khi mưa thì lầy lội, trơn trượt.

Còn ông Nguyễn Văn Hiếu (cùng thôn) thì bức xúc: “Người dân địa phương nhiều lần kiến nghị. Đơn vị thi công và chủ đầu tư từng hứa sẽ khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, đến nay đoạn cao tốc Bắc - Nam chạy qua địa phương đã hoàn thành, đơn vị thi công cũng đã rút đi, trong khi tuyến đường liên xã vẫn chưa được sửa chữa”.

Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, cho rằng: “Các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa, trả lại hiện trạng tuyến đường như trước đây. Xã sẽ kiến nghị các sở, ban, ngành sớm có giải pháp yêu cầu đơn vị thi công và chủ đầu tư triển khai khắc phục, nhất là đoạn qua địa phận thôn Cù Lâm. Qua đó, đảm bảo cho người dân và các phương tiện đi lại thuận lợi, an toàn”.