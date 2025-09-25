Kon Gang: Đường giao thông xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

(GLO)- Tuyến đường từ xã Nam Yang cũ vào trung tâm xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) bị xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân trong vùng gặp muôn vàn khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Sau khi sáp nhập từ các xã Nam Yang, Đăk Krong, Hneng và Kon Gang (cũ), hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Kon Gang (mới) có nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn đã hư hỏng, xuống cấp. Việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân gặp không ít khó khăn.

Tuyến đường từ xã Nam Yang cũ vào trung tâm xã Kon Gang bị bong tróc với nhiều ổ gà, nắng bụi mưa lầy, khiến ai di chuyển qua đây cũng đều ngán ngẩm.

Ổ gà xuất hiện ngày càng nhiều trên tuyến đường từ xã Nam Yang cũ đi vào trung tâm xã Kon Gang. Ảnh: N.D

Ông Mai Phi (thôn 1, xã Kon Gang) cho biết: Đây là tuyến đường huyết mạch. Vì vậy, lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông. Tuy nhiên, tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân trong vùng gặp nhiều khó khăn.

"Bà con nông dân chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch cà phê 2025-2026. Nếu tuyến đường không được sửa chữa kịp thời thì chi phí vận chuyển có thể tăng thêm rất nhiều"-ông Phi lo lắng nói.

Cũng theo ông Phi, những năm trước, người dân trong thôn tự góp tiền mua xi măng để vá những đoạn hư hỏng nặng. Song bây giờ bà con "lực bất tòng tâm" vì có thêm quá nhiều đoạn hư hỏng.

"Ngay trước nhà tôi đã xảy ra vụ lật xe tải và xe công nông, còn người đi xe máy trượt ngã do mặt đường trơn trượt là chuyện thường. Chúng tôi rất mong chính quyền các cấp sớm quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi”-ông Phi nói.

Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà. Ảnh: N.D

Còn ông Kiều Văn Triều (thôn Bình Giang) cho hay: "Vì đường xuống cấp mà 1 học sinh trong thôn bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Bà con mong các cấp, ngành quan tâm đầu tư sửa chữa tuyến đường để việc giao thương, đi lại thuận lợi và an toàn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển".

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân tuyến đường xuống cấp là do thời gian xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng lớn, trong khi kinh phí duy tu, sửa chữa hằng năm còn rất hạn chế.

Một trường hợp bị ngã xe do đường xấu. Ảnh: N.D

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Kinh tế xã Kon Gang-cho biết: Hiện nay, một số tuyến đường trên địa bàn xã đã hư hỏng, xuống cấp, không chỉ gây khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng nông sản của người dân.

Để khắc phục tình trạng này, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, dự kiến sẽ dùng tiền sử dụng đất kết dư khoảng 2,7 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa những tuyến đường chính bị hư hỏng nặng nhằm đảm bảo lưu thông.

Sau sáp nhập, chính quyền địa phương chưa có nguồn kinh phí để đầu tư mà chỉ tập trung duy tu, sửa chữa những tuyến đường chính ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét việc chuyển nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 không giải ngân được sang để duy tu sửa chữa những tuyến đường nội thôn, làng đặc biệt khó khăn.

"Xã cũng đề nghị các thôn, làng khẩn trương rà soát toàn bộ những tuyến đường liên xã, liên thôn và đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp. Từ đó dự toán kinh phí để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp từ năm 2026 và những năm tiếp theo. Trước mắt, UBND xã huy động các nguồn lực để san lấp những đoạn đường hư hỏng nặng, đảm bảo việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân thuận lợi hơn”-Trưởng phòng Kinh tế xã Kon Gang thông tin thêm.