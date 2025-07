Kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải trên quốc lộ 19

Quốc lộ 19 nối liền 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định (cũ) là tuyến giao thông trọng yếu kết nối kinh tế rừng-biển, với lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tỉnh Gia Lai mới, nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa trên tuyến đường này tăng mạnh, kéo theo nhiều vấn đề phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 19 có lưu lượng phương tiện vận tải tăng cao sau sáp nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm đưa hoạt động vận tải vào nền nếp.



Đội CSGT đường bộ số 3 được giao phụ trách tuyến quốc lộ 19 trên địa bàn Gia Lai (cũ). Trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tổ chức hơn 4.410 ca tuần tra kiểm soát với sự tham gia của hơn 11.200 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Tổ công tác tập trung xử lý các lỗi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có việc kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Ảnh: Văn Ngọc

Qua đó, đơn vị đã lập biên bản 9.600 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong số này có hơn 4.313 trường hợp vi phạm là xe khách, 1.041 trường hợp xe tải. Các lỗi vi phạm của tài xế chủ yếu là chạy quá tốc độ; chở quá khổ, quá tải; chở quá số người quy định; đi sai làn đường; phương tiện hết kiểm định…

Do đó, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 tập trung tổng kiểm soát, xử lý phương tiện vận tải từ ngày 25-7 đến 25-8 trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng cao sau sáp nhập.

Lực lượng CSGT kiểm tra một xe khách. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Lê Công Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 - cho hay: Đợt này, CSGT sẽ tập trung kiểm soát phương tiện chở khách từ 8 chỗ trở lên, xe chở vật liệu xây dựng, xe container, sơmi rơmoóc, các loại xe tải lớn chạy tuyến đường dài. Các tổ công tác tập trung tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm; đoạn đường đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế; khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, ô tô vi phạm dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện; thiết bị giám sát hành trình; hình ảnh người lái xe được ghi nhận trên thiết bị; việc sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi lái xe; thắt dây an toàn; thời gian điều khiển phương tiện...

Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện vận tải.

Ảnh: Văn Ngọc

Đối với tài xế, trọng tâm xử lý các lỗi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn cao như: nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải, quá khổ; không chằng buộc hàng hóa đúng quy định; vi phạm tốc độ; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi sai phần đường, làn đường; vượt sai quy định; không nhường đường tại giao lộ; vi phạm quy định về hoạt động vận tải...

Trung tá Lê Công Ngọc thông tin thêm: “Đợt này, đơn vị cũng sẽ tích cực tuyên truyền, ký cam kết đối với đội ngũ lái xe, chủ phương tiện. Đồng thời, chú trọng phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải để kiến nghị cơ quan chức năng các giải pháp khắc phục kịp thời”.

Ghi nhận của phóng viên tại chốt kiểm tra của Đội CSGT đường bộ số 3 vào chiều 26-7 trên quốc lộ 19 (đoạn đèo Mang Yang) cho thấy, hầu hết tài xế đều chấp hành tốt các quy định về vận tải.

Hầu hết tài xế đều chấp hành đầy đủ quy định về vận tải. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Hùng Thái Hằng (SN 1972, phường An Khê), tài xế xe khách Việt Tân Phát tuyến An Khê-TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tôi lái xe đã 30 năm. Tôi luôn cố gắng tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn cho hành khách và chính bản thân. Mong lực lượng CSGT siết chặt hơn nữa để mọi tài xế đều chấp hành, góp phần đảm bảo an toàn chung trên tuyến đường”.

Còn anh Ngô Trường Đại (SN 1987, xã Phú Hòa 1, tỉnh Phú Yên), tài xế xe container tuyến Quy Nhơn-Pleiku thì bày tỏ: “Công ty chúng tôi có quy định rất nghiêm. Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt và ảnh hưởng đến thu nhập. Tuy nhiên, vẫn còn một số tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn... gây nguy cơ tai nạn. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ của CSGT là rất cần thiết và được anh em tài xế ủng hộ”.