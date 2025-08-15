Triệu tập đối tượng đánh thanh niên đi giao đá lạnh vì tranh giành địa bàn

(GLO)- Chiều 14-8, theo nguồn tin của phóng viên, Công an xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập 1 thanh niên để xác minh hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích do mâu thuẫn trong làm ăn.

Trước đó, ngày 12-8, anh D.P.L. (SN 2001, trú tại phường Diên Hồng) đã đến Công an xã Kdang trình báo về việc mình bị hành hung trong quá trình đi giao đá lạnh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh trích xuất từ camera

Theo anh L., khoảng 9 giờ 9 phút cùng ngày, anh điều khiển xe tải BKS 81C-032.27 đi giao đá lạnh của cơ sở T.R cho 1 cửa hàng tạp hóa ở làng Ktăng (xã Kdang).

Sau khi đóng cửa xe chuẩn bị đi tiếp thì có 2 nam thanh niên từ trên xe tải đông lạnh bước xuống gần xe của anh L., trong đó, 1 nam thanh niên tiến tới dùng tay đấm nhiều cái vào vùng mặt và vùng đầu của anh L.

Ngoài ra, nam thanh niên này còn dùng lời lẽ đe dọa với nội dung không cho anh L. giao đá ở địa bàn của mình. Anh L. có giải thích rằng, mình chỉ là người làm thuê, rồi sau đó đến cơ quan Công an trình báo.

Anh L. bị đối tượng đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu. Clip: CTV

Nhận được tin báo của anh L., Công an xã Kdang đã khẩn trương tiến hành trích xuất camera tại hiện trường, thu thập thông tin và triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.

Tại đây, nam thanh niên đánh anh L. khai nhận, do trước đó giữa 2 bên cùng làm công việc giao đá lạnh có xảy ra mâu thuẫn nên khi thấy anh L. đi giao đá đã đánh anh L.

Công an xã Kdang đã lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.