Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

(GLO)- Ngày 13-3, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Công Thạnh (SN 1994, trú thôn Chánh Định, xã Ngô Mây) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ của Cơ quan an ninh điều tra: Do có mâu thuẫn trước đó nên ngày 14-10-2025, sau khi uống rượu say, Nguyễn Thanh Sĩ (SN 1990, trú thôn An Lợi, xã Tuy Phước Đông) đã rủ Huỳnh Công Thạnh đi tìm Trần Duẫn (SN 1984, trú tại xã Ngô Mây) để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Công Thạnh.

Ngay sau khi nghe rủ, sẵn hơi men trong người, Thạnh đã về nhà lấy một khẩu súng nén hơi cất giấu từ trước mang theo với mục đích hù dọa đối phương. Tuy nhiên, khi cả hai đang trên đường đi tìm Duẫn, đến địa phận thôn Hưng Mỹ 2 (xã Ngô Mây) thì bị Tổ tuần tra Công an xã Ngô Mây phát hiện, khống chế và thu giữ tang vật. Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, Huỳnh Công Thạnh đã tự nguyện giao nộp thêm 79 viên đạn của khẩu súng.

Căn cứ kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định khẩu súng và 79 viên đạn nêu trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng được quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Hành vi của Huỳnh Công Thạnh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.