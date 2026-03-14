Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 13-3, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Công Thạnh (SN 1994, trú thôn Chánh Định, xã Ngô Mây) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ của Cơ quan an ninh điều tra: Do có mâu thuẫn trước đó nên ngày 14-10-2025, sau khi uống rượu say, Nguyễn Thanh Sĩ (SN 1990, trú thôn An Lợi, xã Tuy Phước Đông) đã rủ Huỳnh Công Thạnh đi tìm Trần Duẫn (SN 1984, trú tại xã Ngô Mây) để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Công Thạnh.

Ngay sau khi nghe rủ, sẵn hơi men trong người, Thạnh đã về nhà lấy một khẩu súng nén hơi cất giấu từ trước mang theo với mục đích hù dọa đối phương. Tuy nhiên, khi cả hai đang trên đường đi tìm Duẫn, đến địa phận thôn Hưng Mỹ 2 (xã Ngô Mây) thì bị Tổ tuần tra Công an xã Ngô Mây phát hiện, khống chế và thu giữ tang vật. Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, Huỳnh Công Thạnh đã tự nguyện giao nộp thêm 79 viên đạn của khẩu súng.

Căn cứ kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định khẩu súng và 79 viên đạn nêu trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng được quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Hành vi của Huỳnh Công Thạnh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Liên quan vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 8 bị can nâng tổng số lên 38 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, tiền mặt cùng hàng chục thiết bị công nghệ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến, bãi và tuyến du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động triển khai toàn diện nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh ở phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Ngày 2-3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.400 học sinh, giáo viên 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ (phường Hoài Nhơn Đông).

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

