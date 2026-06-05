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Gia Lai: Va chạm với ô tô, nam thanh niên đi xe máy tử vong

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC

(GLO)- Tối 5-6, trên đường Tôn Đức Thắng đoạn thuộc phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 46 phút ngày 5-6, anh N.N.P.Q. (SN 1997, trú tại xã Biển Hồ) điều khiển xe máy BKS 81B2-054.xx lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng từ ngã tư Biển Hồ về xã Biển Hồ.

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Nam thanh niên đi xe máy đã tử vong sau khi va chạm với ô tô. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đến trước số nhà 150 Tôn Đức Thắng thuộc tổ 8, phường Thống Nhất, xe máy của anh Q. va chạm với ô tô BKS 093.xx do bà P.T.Q. (SN 1972, trú tại phường Thống Nhất) điều khiển từ trong hẻm đi ra hướng về phía ngã tư Biển Hồ.

Vụ tai nạn khiến anh Q. bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 211 nhưng đã không qua khỏi.

Qua kiểm tra ban đầu, bà Q. có giấy phép lái xe theo quy định và không có nồng độ cồn.

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Chiếc xe máy của anh Q. tại hiện trường. Ảnh: Văn Ngọc

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Gia Lai xác minh, làm rõ vụ tai nạn.

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