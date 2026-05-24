(GLO)- UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã có công văn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.

Theo đó, UBND xã Biển Hồ chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo đúng quy định.

UBND xã Biển Hồ tăng cường xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, lưu ý không để hoạt động khai thác cát, đất gây sạt lở bờ sông, sạt lở núi, thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác đất, cát... trên địa bàn xã. Nhất là tăng cường kiểm tra vào các thời điểm buổi trưa, đêm khuya, sáng sớm, ngày nghỉ, lễ… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản trái phép.

Đối với Công an xã, UBND xã chỉ đạo đơn vị tăng cường phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị, ngành liên quan để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, tác động xấu đến môi trường, gây mất an ninh trật tự.

Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông chính, khu vực ngã ba, ngã tư và khu vực thường xuyên có hoạt động khai thác khoáng sản; kịp thời phát hiện, lập hồ sơ ban đầu, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các phương tiện vi phạm như chở hàng quá khổ, quá tải, không che chắn, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

UBND xã Biển Hồ cũng yêu cầu thôn trưởng các thôn, làng triển khai ngay các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tổ chức, cá nhân không tham gia khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, thông tin, báo cáo Phòng Kinh tế, Công an xã, UBND xã để kiểm tra, xử lý triệt để các sai phạm về khoáng sản trên địa bàn quản lý.