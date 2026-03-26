Siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác trái phép

(GLO)- Chiều 25-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì hội nghị về tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 135 điểm cầu các xã, phường và doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm như: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và các dự án hạ tầng giao thông.

Trước nhu cầu vật liệu ngày càng tăng, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo cấp phép, điều hành khai thác, cơ bản đảm bảo nguồn cung. Năm 2025, toàn tỉnh đã xử lý 117 hồ sơ liên quan đến hoạt động khoáng sản. Hiện có 181 mỏ đang hoạt động, cung cấp nguồn vật liệu quan trọng cho xây dựng.

Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đạt kết quả khả quan, với 28 trên 31 điểm mỏ đấu giá thành công, tổng giá trị khoảng 187 tỷ đồng. Nguồn thu từ khoáng sản tiếp tục đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương khi năm 2025 đạt gần 368 tỷ đồng, vượt hơn 20% dự toán; riêng 3 tháng đầu năm 2026, tổng thu đạt hơn 63 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra ở một số địa phương, nhất là đối với cát và đất san lấp.

Công tác kiểm tra, giám sát sau cấp phép chưa được thực hiện thường xuyên; một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định về khai thác và bảo vệ môi trường, còn để xảy ra tình trạng khai thác vượt ranh giới, chậm thực hiện đóng cửa mỏ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu tăng cường chỉ đạo, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Trong đó, cần kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hoạt động khai thác, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng khai thác trái phép; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là sau khi cấp phép, không để phát sinh vi phạm.

Công tác cấp phép phải được thực hiện đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch. Việc phân cấp, phân quyền phải rõ ràng, tránh chồng chéo, không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ cấp mỏ, đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, cần tập trung chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tồn tại, bất cập như: tình trạng mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khoáng sản trôi nổi trên thị trường; những bất cập trong xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá mỏ dẫn đến đẩy giá lên cao, gây xáo trộn thị trường vật liệu; sự chênh lệch giữa giá trúng đấu giá và giá thị trường, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; tình trạng khai thác vượt công suất chưa được kiểm soát chặt chẽ giữa các ngành và địa phương.

Các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, khai thác đúng phạm vi, đúng công suất được cấp phép; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm bảo vệ môi trường.