Vướng mắc gia hạn thuê đất của doanh nghiệp tại xã Hra

(GLO)- Một doanh nghiệp khai thác đá phản ánh hồ sơ xin gia hạn thuê đất kéo dài nhiều tháng chưa được giải quyết, ảnh hưởng hoạt động sản xuất. Chính quyền địa phương cho rằng việc chậm trễ là do doanh nghiệp chưa thực hiện các cam kết liên quan đến an toàn giao thông và môi trường.

Hồ sơ kéo dài, doanh nghiệp khởi kiện

Tòa án nhân dân khu vực 10 - Gia Lai thông báo đã thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm về khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Người khởi kiện là Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức (xã Hra), người bị kiện là Chủ tịch UBND xã Hra.

Doanh nghiệp đã cam kết hoàn thành tuyến đường tránh trong năm 2024 nhưng đến nay vẫnchưa thực hiện nên địa phương chưa xem xét gia hạn thuê đất. Ảnh: M.P

Theo đơn khởi kiện, ông Nguyễn Thanh Dũng - Tổng Giám đốc Công ty - cho rằng, Chủ tịch UBND xã Hra không giải quyết hồ sơ cho thuê đất và gia hạn sử dụng đất theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Cụ thể, tháng 6-2025, UBND tỉnh Gia Lai (cũ) đã cấp phép gia hạn khai thác khoáng sản cho công ty tại mỏ đá ở xã Hra với diện tích 3,62 ha, thời hạn đến tháng 6-2029. Từ tháng 7-2025, công ty nhiều lần nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã nhưng chưa được giải quyết. Công ty cho rằng một số yêu cầu của địa phương chưa phù hợp, trong đó có đề nghị lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường dù dự án không thay đổi về quy mô, công suất và vị trí khai thác.

Đáng chú ý, tháng 11-2025, Chi cục Quản lý đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã họp và thống nhất đề nghị UBND xã Hra sớm ban hành quyết định gia hạn thuê đất cho công ty. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Theo ông Dũng, việc chậm trễ khiến công ty bị thiệt hại do không thể đưa mỏ đá vào hoạt động, trong khi đã đầu tư nhân lực, máy móc. Đồng thời, nguồn cung vật liệu xây dựng bị gián đoạn, ảnh hưởng đến các dự án trên địa bàn, trong đó có tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

“Việc không giải quyết hồ sơ, kéo dài thủ tục hành chính đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty” - ông Dũng nêu trong đơn khởi kiện, đồng thời đề nghị Tòa án buộc Chủ tịch UBND xã Hra ban hành quyết định gia hạn thuê đất theo quy định.

Chưa thực hiện cam kết, địa phương chưa gia hạn

Trao đổi về vụ việc, ông Võ Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Hra - xác nhận, đã nhận được thông báo thụ lý vụ án và đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Tòa án.

Theo ông Quang, việc chưa gia hạn thuê đất xuất phát từ việc công ty chưa thực hiện cam kết xây dựng tuyến đường tránh qua khu vực mỏ đá. Đây là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông.

Tuyến đường liên xã Hra - Lơ Pang hiện cách khu vực mỏ đá chỉ khoảng 1 m, mặt đường gần mép vực sâu hơn 20 m và đã xuất hiện tình trạng sạt lở. Ảnh: M.P

Hiện tuyến đường liên xã Hra - Lơ Pang đi sát khu vực mỏ đá, có đoạn ở vị trí nguy hiểm, mặt đường gần mép vực sâu hơn 20 m và đã xuất hiện sạt lở. Nếu tiếp tục khai thác, hoạt động nổ mìn có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

“Công ty đã cam kết hoàn thành tuyến đường tránh trong năm 2024 nhưng đến nay chưa thực hiện. Khi nào công ty triển khai xây dựng tuyến đường, địa phương sẽ xem xét gia hạn theo quy định” - ông Quang cho biết thêm.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Hra, trước phản ánh của người dân về nguy cơ sạt lở, địa phương đã yêu cầu Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức rà soát, đánh giá lại tác động môi trường để có giải pháp bảo đảm an toàn.

UBND xã đã xây dựng phương án làm tuyến đường tránh dài khoảng 340 m, cách tuyến hiện tại 34 m, với tổng kinh phí khoảng 7 tỷ đồng do công ty đầu tư. Đồng thời, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 3 hộ dân có đất nằm trên tuyến cũng đã được lập.

Tuy nhiên, các hộ dân chưa thống nhất do cho rằng mức bồi thường còn thấp và đề nghị công ty đối thoại. Theo UBND xã Hra, dù đã được mời nhưng đại diện công ty không tham gia làm việc với người dân, khiến tiến độ triển khai tuyến đường tránh bị đình trệ.

“Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho công ty hoạt động, nhưng phải đảm bảo an toàn cho người dân và thực hiện đầy đủ các cam kết. Khi hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng, UBND xã sẽ thực hiện thủ tục gia hạn thuê đất theo quy định. Đồng thời, có thể xem xét cho công ty vừa xây dựng tuyến đường, vừa khai thác khoáng sản” - ông Quang nhấn mạnh.