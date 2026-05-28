Tuyến tránh quốc lộ 1 mới qua phường An Nhơn Đông: Hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều hàng quán tự phát được dựng lên sát lề đường tuyến tránh quốc lộ 1 mới, đoạn qua tổ dân phố Thanh Liêm, phường An Nhơn Đông, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đây, dọc tuyến tránh QL 1 mới qua địa bàn tổ dân phố Thanh Liêm, một số hộ dân địa phương đã dựng tạm lều, trại để trông nom, chăm sóc ruộng mai và chứa vật tư nông nghiệp.

Tuy nhiên, sau một thời gian tồn tại, một số cá nhân đã tự ý nâng cấp, cải tạo lều, trại thành hàng quán bán đồ ăn, nước giải khát; thậm chí mở tiệm hớt tóc. Đáng nói, các hàng quán đều nằm sát lề đường, trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của tuyến tránh QL 1 mới, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát nằm sát lề đường, trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tuyến tránh Quốc lộ 1 mới qua địa phận tổ dân phố Thanh Liêm, phường An Nhơn Đông. Ảnh: V.L

Ông T.Q.D. (tổ dân phố Thanh Liêm) cho hay: “Tuyến quốc lộ này có nhiều phương tiện lưu thông với tốc độ cao, nhưng một số người vẫn vô tư mở quán nhậu, cà phê sát lề đường. Nếu chính quyền địa phương và các ngành chức năng không kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, nhất là vào buổi tối”.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Nhơn Đông, khu vực đất nông nghiệp phía Đông tuyến tránh QL 1 mới thuộc Đề án “Phát triển làng nghề sản xuất cây mai vàng Nhơn An” đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng diện tích thực hiện đề án khoảng 45 ha, thuộc địa bàn các tổ dân phố Háo Đức, Trung Định, Thanh Liêm và Thuận Thái.

Trước đây, nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân quản lý, chăm sóc cây mai vàng tại vùng trồng tập trung, địa phương cho phép dựng tạm lều, trại bên trong ruộng mai. Phần lớn các hộ dân chấp hành đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp dựng lều trại ven lề đường. Gần đây, các trường hợp này tiếp tục tự ý cải tạo, nâng cấp thành hàng quán bán đồ ăn, nước uống.

Nếu không kịp thời chấn chỉnh, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ có thể tiếp tục phát sinh, khó xử lý. Ảnh: V.L

Ông Đoàn Thanh Tú - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông - khẳng định: “Việc tự ý dựng hàng quán, đặt biển quảng cáo hoặc sử dụng phần đất thuộc hành lang an toàn đường bộ là hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

UBND phường sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, xây dựng và đảm bảo ATGT; đồng thời ngăn chặn các trường hợp vi phạm ngay từ đầu và phòng ngừa các vụ việc tương tự”.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, sử dụng đất sai quy định thường diễn ra dai dẳng nếu không được kiểm tra, xử lý kịp thời, dứt điểm. Ban đầu chỉ là những quán nhỏ dựng tạm, nhưng về sau có thể phát triển thành công trình kiên cố, gây khó khăn cho công tác xử lý và quản lý trật tự xây dựng.

Do đó, UBND phường An Nhơn Đông cần sớm kiểm tra, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp dựng hàng quán trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ trên tuyến tránh QL 1 mới qua địa bàn.