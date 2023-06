Kiên quyết giải tỏa công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ

(GLO)- Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng hành lang an toàn đường bộ.

Sở GT-VT đang quản lý 10 tuyến tỉnh lộ và được ủy thác quản lý 4 tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài 743 km. Trong những năm qua, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân tuyên truyền, xử lý nhưng tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ vẫn diễn ra với các hành vi như: lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng; xây dựng lều quán, tường rào trong hành lang an toàn đường bộ gây cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn; tự ý đào đắp, san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ...

Để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tháng 2-2023, Thanh tra Sở GT-VT đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-TTr về việc tổ chức tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở GT-VT-cho biết: Thực hiện kế hoạch này, Thanh tra Sở sẽ tập trung phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho các tổ chức, cá nhân dọc hai bên tuyến đường. Đồng thời, tuyên truyền các mức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

“Cũng trong đợt này, các lực lượng sẽ vận động tổ chức, cá nhân liên quan tự giác di dời, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, biển quảng cáo, pa nô, áp phích, mái che, lều quán… vi phạm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ tại tất cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. Kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở là yêu cầu các hộ dân ký cam kết không tái phạm, tự giác tháo dỡ nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”-Phó Chánh Thanh tra Sở GT-VT nhấn mạnh.

Huyện Phú Thiện có tuyến quốc lộ 25 đi qua địa bàn 8 xã, thị trấn với tổng chiều dài hơn 30 km. Đây cũng là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh được lực lượng Thanh tra Giao thông chọn để ra quân tuyên truyền người dân sống dọc quốc lộ 25 chấp hành các quy định về đảm bảo hành lang an toàn đường bộ năm 2023. Ngoài việc tuyên truyền lưu động bằng xe loa, đến tận nhà hộ dân phát tờ rơi, lực lượng Thanh tra Giao thông còn phối hợp với chính quyền các địa phương cho các hộ ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Ông Nguyễn Hữu Khóa-Chủ tịch UBND xã Ia Sol-cho hay: Sau khi có kế hoạch, UBND xã đã thành lập đoàn do Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền và kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 25. Sau khi tuyên truyền lần thứ nhất và cho các hộ ký cam kết, những hộ cố tình vi phạm thì UBND xã sẽ lập biên bản xử lý theo quy định.

Bên cạnh hoạt động của Thanh tra Sở GT-VT, trong những ngày qua, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (Khu Quản lý đường bộ III) cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua huyện Chư Sê và Chư Pưh. Điển hình như trên đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Chư Sê, qua kiểm tra, đơn vị phát hiện hộ ông N.V.H. (tổ 7, thị trấn Chư Sê) tự ý đắp đất, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để phục vụ việc kinh doanh của gia đình.

Ngoài việc yêu cầu ông H. tự giác khắc phục, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 và huyện Chư Sê đã tiến hành lắp 11 cọc bê tông với chiều dài 35 m để ngăn chặn việc hộ dân này gây mất an toàn giao thông. Trước đó, đơn vị cũng đã phối hợp buộc các hộ dân tháo dỡ 71 biển quảng cáo, 31 dù, di dời 62 cây xanh và 520 m lều vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Gia Lai.

Ông Trần Thái Hòa-Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.4-thông tin: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm việc người dân tự ý xâm lấn hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời, tuyên truyền để người dân không tự ý lắp đặt các biển hiệu che chắn tầm nhìn, gây mất mỹ quan và mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ do đơn vị quản lý.