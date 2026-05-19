Một thiếu niên tử vong khi tắm mương ở phường An Nhơn Nam

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 19-5, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17-5, một người dân khi đi thăm đồng gần khu vực đập mương nước có tục danh Cầu Trắng (thuộc tổ dân phố Thọ Lộc 1, phường An Nhơn Nam) thì em Nguyễn Đăng K. (SN 2012, trú thôn Thuận Nhứt, xã Bình Hiệp) đến nhờ tìm cứu bạn bị đuối nước.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sau đó, người dân xung quanh tiến hành tìm kiếm và vớt được thi thể em N.T.V. (SN 2009, trú thôn Thuận Hiệp, xã Bình Hiệp).

Nhận được tin báo, Công an phường An Nhơn Nam phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo điều tra.

Chiều cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tổ chức khám nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân tại hiện trường, trước khi gặp nạn, em V. đến chơi với người bạn làm việc tại đoàn lô tô ở công viên cạnh đập nước. Trưa cùng ngày, em cùng một người bạn rủ nhau xuống tắm cạnh đập nước thì xảy ra tai nạn.

Tối 17-5, thi thể em V. được Đội SOS 115 Bình Định đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

