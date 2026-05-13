Gia Lai: CSGT dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu kịp thời

Theo đó, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 12-5, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) gồm Thiếu tá Trần Anh Tuấn và Đại úy Nguyễn Viết Hùng đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Tôr.
Lúc này, ô tô BKS 81A-452.17 do anh Trương Ngọc (SN 1988, trú tại xã Chư Sê) điều khiển chở theo thai phụ là chị Nguyễn Thị Ái Nữ (SN 2008, trú tại xã Chư Sê) đã tiếp cận tổ công tác ra tín hiệu trợ giúp.
Lúc này, chị Nữ bị vỡ ối, cần phải đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Nhận thấy tình huống nguy cấp, tổ công tác đã dùng ô tô chuyên dụng bật còi hú, dẫn đường hàng chục cây số cho ô tô của anh Ngọc đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai kịp thời.
Tại đây, chị Nữ đã được đưa vào khoa Sản để được cấp cứu. Tối cùng ngày, chị đã sinh thành công một bé trai, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh.