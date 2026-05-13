Gia Lai: CSGT dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu kịp thời

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Trên mạng xã hội đang lan tỏa đoạn video lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Gia Lai dùng ô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe chở thai phụ bị vỡ ối trên quốc lộ 14 đi cấp cứu kịp thời. Nhiều người bày tỏ cảm kích trước sự nhanh trí, trách nhiệm của CSGT đã giúp mẹ và bé an toàn.

Theo đó, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 12-5, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) gồm Thiếu tá Trần Anh Tuấn và Đại úy Nguyễn Viết Hùng đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Tôr.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đã dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công Kiên

Lúc này, ô tô BKS 81A-452.17 do anh Trương Ngọc (SN 1988, trú tại xã Chư Sê) điều khiển chở theo thai phụ là chị Nguyễn Thị Ái Nữ (SN 2008, trú tại xã Chư Sê) đã tiếp cận tổ công tác ra tín hiệu trợ giúp.

Lúc này, chị Nữ bị vỡ ối, cần phải đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Nhận thấy tình huống nguy cấp, tổ công tác đã dùng ô tô chuyên dụng bật còi hú, dẫn đường hàng chục cây số cho ô tô của anh Ngọc đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai kịp thời.

CSGT đã bật còi hú dẫn đường cho xe chở thai phụ. Video: CTV

Tại đây, chị Nữ đã được đưa vào khoa Sản để được cấp cứu. Tối cùng ngày, chị đã sinh thành công một bé trai, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh.

