Răn đe nhóm học sinh cấp 2 ném bột mì vào nhau trên quốc lộ 19

(GLO)- Sáng 28-5, Công an xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đã mời 6 học sinh của Trường THCS Trần Phú đến để răn đe vì hành vi ném bột mì, trứng, nước khi điều khiển xe với tốc độ cao trên quốc lộ 19.

Sáng cùng ngày, qua công tác nắm bắt tình hình trật tự an toàn giao thông, Công an xã Kdang phát hiện vụ việc có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trên quốc lộ 19.

Công an xã Kdang răn đe nhóm học sinh cấp 2 ném bột mì vào nhau trên quốc lộ 19. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, sau lễ tổng kết năm học 2025-2026 của Trường THCS Trần Phú, một số học sinh của nhà trường đã có hành vi tụ tập trước cổng trường, điều khiển xe đạp dàn hàng ngang trên quốc lộ 19 rồi ném bột mì, bột năng, trứng, nước vào nhau để nô đùa.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe an toàn của chính các em và những người xung quanh. Đồng thời, bột năng khi gặp trời mưa, dính nước sẽ gây trơn trượt trên mặt đường.

Công an đã thu giữ súng nước và bột mì, bột năng mà nhóm học sinh sử dụng. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình trên, Tổ Cảnh sát trật tự (Công an xã Kdang) đã kịp thời ngăn chặn và mời 6 học sinh trong nhóm này về trụ sở làm việc, viết cam kết không tái diễn hành vi gây nguy hiểm cho việc đảm bảo an toàn giao thông.

Cơ quan Công an cũng thu giữ một số vật dụng như bột mì, bột năng, súng nước… liên quan đến hành vi của các học sinh. Đồng thời, mời phụ huynh của các học sinh đến làm việc, yêu cầu tăng cường giáo dục, quản lý con em.

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

