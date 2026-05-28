(GLO)- Sáng 28-5, Công an xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đã mời 6 học sinh của Trường THCS Trần Phú đến để răn đe vì hành vi ném bột mì, trứng, nước khi điều khiển xe với tốc độ cao trên quốc lộ 19.

Sáng cùng ngày, qua công tác nắm bắt tình hình trật tự an toàn giao thông, Công an xã Kdang phát hiện vụ việc có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trên quốc lộ 19.

Công an xã Kdang răn đe nhóm học sinh cấp 2 ném bột mì vào nhau trên quốc lộ 19. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, sau lễ tổng kết năm học 2025-2026 của Trường THCS Trần Phú, một số học sinh của nhà trường đã có hành vi tụ tập trước cổng trường, điều khiển xe đạp dàn hàng ngang trên quốc lộ 19 rồi ném bột mì, bột năng, trứng, nước vào nhau để nô đùa.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe an toàn của chính các em và những người xung quanh. Đồng thời, bột năng khi gặp trời mưa, dính nước sẽ gây trơn trượt trên mặt đường.

Công an đã thu giữ súng nước và bột mì, bột năng mà nhóm học sinh sử dụng. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình trên, Tổ Cảnh sát trật tự (Công an xã Kdang) đã kịp thời ngăn chặn và mời 6 học sinh trong nhóm này về trụ sở làm việc, viết cam kết không tái diễn hành vi gây nguy hiểm cho việc đảm bảo an toàn giao thông.

Cơ quan Công an cũng thu giữ một số vật dụng như bột mì, bột năng, súng nước… liên quan đến hành vi của các học sinh. Đồng thời, mời phụ huynh của các học sinh đến làm việc, yêu cầu tăng cường giáo dục, quản lý con em.