BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

HOÀNG TRÍ - THANH BÌNH
(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng để được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc điều trị miễn phí. Theo kế hoạch, trong đợt công tác này, đoàn quân y BĐBP Gia Lai sẽ khám, cấp thuốc cho gần 500 lượt người dân vùng biên.

Các bác sỹ cấp thuốc và tư vấn về sức khỏe cho bà con nhân dân. Ảnh: Thanh Bình

Qua thăm khám, các bệnh lý thường gặp trong thời điểm chuyển mùa từ khô sang mưa được ghi nhận chủ yếu gồm đau mắt đỏ, bệnh xương khớp, viêm mũi dị ứng, sốt xuất huyết và một số bệnh thông thường khác. Tổng kinh phí thuốc cấp phát gần 200 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai tự nguyện đóng góp.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, đội ngũ y, bác sĩ còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống; phổ biến cách phòng ngừa, phát hiện sớm các bệnh thường gặp ở người cao tuổi và trẻ em.

Thông qua chương trình, BĐBP Gia Lai cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

