BĐBP tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

(GLO)- Ngày 22-1, tại xã Phù Mỹ Đông, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương và Hội Chữ thập đỏ, Hội LHPN tỉnh cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Cường Phúc

Trong khuôn khổ của chương trình đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tổ chức “gian hàng 0 đồng”.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh và các đơn vị tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cường Phúc

Quân y BĐBP tỉnh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Cường Phúc

Trong đó, ban tổ chức đã tặng 1.200 suất quà; khám, phát thuốc cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá quà và thuốc tại chương trình là 420 triệu đồng.

Niềm vui của người dân khi được nhận quà từ chương trình. Ảnh: Cường Phúc

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy BĐBP tỉnh - cho biết: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của BĐBP mỗi khi Tết đến Xuân về. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và Quân đội ở địa phương; xây dựng tình quân - dân bền chặt; đảm bảo cho mọi gia đình khu vực biên giới biển của tỉnh vui Xuân đón Tết đầm ấm, vui vẻ.