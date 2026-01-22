Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

BĐBP tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
CÔNG CƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 22-1, tại xã Phù Mỹ Đông, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương và Hội Chữ thập đỏ, Hội LHPN tỉnh cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

anh-3-1.jpg
Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Cường Phúc

Trong khuôn khổ của chương trình đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tổ chức “gian hàng 0 đồng”.

bdbp-tinh-to-chuong-chuong-trinh-xuan-bien-phong-am-long-dan-ban.jpg
Lãnh đạo BĐBP tỉnh và các đơn vị tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cường Phúc
anh-2-3.jpg
Quân y BĐBP tỉnh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Cường Phúc

Trong đó, ban tổ chức đã tặng 1.200 suất quà; khám, phát thuốc cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá quà và thuốc tại chương trình là 420 triệu đồng.

anh-5.jpg
Niềm vui của người dân khi được nhận quà từ chương trình. Ảnh: Cường Phúc

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy BĐBP tỉnh - cho biết: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của BĐBP mỗi khi Tết đến Xuân về. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và Quân đội ở địa phương; xây dựng tình quân - dân bền chặt; đảm bảo cho mọi gia đình khu vực biên giới biển của tỉnh vui Xuân đón Tết đầm ấm, vui vẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

Chính trị

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

null