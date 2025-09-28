Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ đội Biên phòng Gia Lai tổ chức chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi

CÔNG CƯỜNG
(GLO)- Tối 27-9, tại UBND xã Phù Mỹ Đông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Phù Mỹ Đông và CLB Võ cổ truyền Pleiku xanh tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm" cho các em thiếu nhi.

Chương trình được tổ chức trong không khí tươi vui, ấm áp, gồm các tiết mục văn nghệ, múa lân, rước đèn đón trăng, biểu diễn võ thuật, trò chơi, phá cỗ…

cac-don-vi-trao-tang-xe-dap-cho-cac-em-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-tren-dia-ban.jpg
Các đơn vị tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: C.C

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các nhà tài trợ đã tặng 10 chiếc xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng “Tủ sách thiếu nhi cho em” gồm 100 cuốn sách, truyện tranh; cùng 500 suất quà trung thu cho các thiếu nhi (tổng trị giá 25 triệu đồng).

Chính quyền địa phương cũng tặng 44 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các trẻ em khuyết tật.

Trước đó, các đơn vị đã triển khai mô hình “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi và người dân trên địa bàn khu vực biên giới; ra quân trồng 100 cây xanh, cây ăn quả trong khuôn viên Đồn Biên phòng Mỹ An.

