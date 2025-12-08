Đặng Đình Tấn: Cán bộ Mặt trận gần dân, kết nối cộng đồng

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Đặng Đình Tấn-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) kiêm Bí thư Đoàn xã đã tận tâm giúp đỡ hộ khó khăn, triển khai phong trào thanh niên và các mô hình sinh kế, giúp bà con từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống.

Hỗ trợ sinh kế cho dân

Sinh năm 1990, anh Đặng Đình Tấn trưởng thành từ công tác Đoàn cơ sở, trải qua nhiều vị trí từ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn thị trấn Phú Hòa (cũ) đến Bí thư Đoàn và Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Chư Păh.

Ở bất kỳ vị trí nào, anh luôn giữ phong cách gần dân, tận tâm và quyết liệt trong từng việc làm. Một trong những minh chứng điển hình là câu chuyện của hộ thanh niên Rơ Châm Chưnh tại làng Krái.

Anh Đặng Đình Tấn (trái) trao đổi với gia đình anh Rơ Châm Chưnh (làng Krái, xã Chư Păh) về cách chăm sóc đàn bò. Ảnh: P.N

Trước đây, gia đình anh Chưnh thuộc diện cận nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào nghề thợ sắt và hơn 1 sào lúa. Nhận thấy anh có quyết tâm làm ăn nhưng thiếu vốn, anh Tấn đã chủ trì phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, Công an, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, theo dõi sinh sản và vận động bà con trong làng góp sức giúp đỡ.

Đến năm 2023, bò mẹ sinh sản thành công, tạo nguồn vốn ban đầu để gia đình anh Chưnh mở rộng sản xuất. Không dừng lại ở đó, anh Tấn tiếp tục hỗ trợ tín chấp để anh Chưnh vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; đồng thời vận động bà con dòng họ cho mượn vốn để anh Chưnh mua 5 sào cà phê.

Hiện nay, vườn cà phê đã vào vụ thu hoạch chính, bò mẹ sinh được 2 bê con. Nhờ đó, gia đình anh Chưnh thoát cận nghèo, có đất sản xuất và nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Chưnh chia sẻ: “Nếu không có sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình của anh Tấn, chắc chắn gia đình tôi chưa thể có được ngày hôm nay. Anh luôn động viên, hướng dẫn từng bước, giúp chúng tôi tự tin mở rộng sản xuất và phát triển bền vững”.

Nhờ được hỗ trợ sinh kế cùng với nguồn vốn vay ngân hàng, gia đình anh Rơ Châm Chưnh đã thoát cận nghèo, có đất sản xuất và nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: P.N

Bà Puih Manh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Krái-nhận xét: “Mô hình sinh kế này không chỉ cải thiện đời sống hộ gia đình anh Chưnh mà còn là tấm gương để các thanh niên khác noi theo.

Anh Tấn luôn tận tâm, gần dân, biết nắm bắt nhu cầu thực tiễn của bà con để hỗ trợ kịp thời. Điều này thể hiện rõ vai trò kết nối cộng đồng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Mặt trận”.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, anh Tấn còn thường xuyên theo sát quá trình phát triển của các hộ, kiểm tra tiến độ, hướng dẫn kỹ thuật và giải quyết những khó khăn phát sinh.

Sự quan tâm này giúp các mô hình phát huy hiệu quả bền vững, tạo niềm tin cho bà con trong việc tiếp tục tham gia các phong trào phát triển kinh tế-xã hội do xã phát động.

Gương mẫu, gần dân

Trong nhiều năm công tác, anh Đặng Đình Tấn luôn là tấm gương nhiệt huyết, gương mẫu và tận tâm. Anh trực tiếp triển khai nhiều phong trào thiết thực: xây dựng đường thanh niên tự quản, sân chơi thiếu nhi, nhà vệ sinh công cộng, các tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp, các mô hình đường cờ Tổ quốc; đồng thời, huy động lực lượng thanh niên tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các làng và tổ dân phố.

Ngoài ra, anh còn quan tâm tới công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc. Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp như: lớp học nghề sửa chữa máy cày, trồng cà phê, hồ tiêu; phiên giao dịch việc làm lưu động… đều được anh chỉ đạo hiệu quả, giúp nhiều thanh niên tiếp cận nghề nghiệp, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, hằng năm, anh Tấn còn duy trì các hoạt động văn hóa-thể thao, hiến máu tình nguyện, thu hút hàng trăm lượt đoàn viên tham gia. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn giúp gắn kết cộng đồng, nâng cao tinh thần đoàn kết, lan tỏa giá trị văn hóa và truyền thống tương thân tương ái.

Bà con trong xã nhận xét, anh Tấn luôn gần gũi, lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời. Nhờ vậy, các phong trào tại cơ sở ngày càng đi vào thực chất, đời sống nhân dân được cải thiện, tình hình an ninh trật tự ổn định và khối đoàn kết dân tộc thêm vững chắc.

Anh Tấn bày tỏ: “Giúp dân thoát nghèo là việc lâu dài. Mỗi hộ được hỗ trợ bền vững là kết quả của cả cộng đồng. Tôi chỉ là người kết nối, còn chính bà con mới là người làm nên cuộc sống của mình”.

Những mô hình sinh kế, phong trào thanh niên, hay việc vận động bà con giữ gìn môi trường và xây dựng nếp sống văn minh mà anh Tấn triển khai đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, tạo động lực lan tỏa và củng cố tinh thần đoàn kết trong toàn xã.