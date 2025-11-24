Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Đam mê gắn kết cộng đồng

Hơn 25 năm làm nghề sửa xe máy, việc ngồi lâu khiến anh Miền thường xuyên đau nhức xương khớp. Đầu năm 2018, nghe bạn bè khuyên đạp xe để cải thiện sức khỏe, anh cùng hai người bạn mua xe đạp để tập luyện.

“Ban đầu chỉ là để khỏe, để bớt đau lưng, nhưng đạp được một thời gian mình thấy cơ thể khỏe hẳn, tinh thần cũng phấn chấn hơn”, anh Miền nhớ lại.

Anh Lê Văn Miền làm nghề sửa xe máy từ năm 2000. Ảnh: Đồng Lai

Từ trải nghiệm của bản thân, khoảng một tháng sau, anh Miền quyết định thành lập CLB Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai để cùng bạn bè chinh phục những cung đường của phố núi.

“Lúc đó chỉ có 4-5 anh em tham gia. Nhưng càng đạp càng vui, lại có người rủ thêm bạn bè nhập cuộc. Đến năm 2019, khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người chú ý rèn luyện sức khỏe hơn nên số lượng thành viên CLB tăng nhanh. Giờ CLB đã có gần 50 người tham gia ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp”, anh Miền tự hào kể.

Là một trong những thành viên gắn bó từ những ngày đầu, anh Nguyễn Hữu Trung (SN 1976, trú tại tổ 5, phường Pleiku), chia sẻ: “Cứ đúng 5 giờ hàng ngày, chúng tôi đã có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết để khởi hành. Đạp xe với CLB giờ là thói quen không thể thiếu. Nhờ có anh Miền nhiệt tình dẫn dắt, mọi người thêm gắn bó, hỗ trợ nhau cả trong tập luyện lẫn cuộc sống”.

Không chỉ người lớn, CLB còn thu hút cả các em nhỏ. Em Lê Hoàng Bảo Ngọc (SN 2012, trú tại tổ 5, phường Pleiku) hồn nhiên nói: “Đi đạp xe cùng các cô chú vừa vui, vừa được ngắm cảnh. Có hôm đoàn đi qua Biển Hồ, cảnh đẹp mê luôn”.

CLB thường chọn lộ trình qua các danh thắng như: Biển Hồ, chùa Minh Thành, quảng trường Đại Đoàn Kết… để các thành viên vừa rèn sức khỏe vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp. Ngoài ra, họ còn tổ chức những chuyến đi xa như Quảng Ngãi, Đăk Lăk và cuối năm nay dự kiến sẽ chinh phục cung đường Pleiku-Đà Nẵng trong một tuần.

Bên cạnh tập luyện, CLB tích cực tham gia các sự kiện thể thao như: Giải đua xe đạp Ayun Pa (từ năm 2020), Chương trình Du khảo các CLB xe đạp phong trào tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2023, Đại hội Liên đoàn Xe đạp-Thể thao tỉnh Gia Lai (từ năm 2021) và đặc biệt là đăng cai tổ chức sự kiện này vào năm 2024…

Đạp xe để gieo yêu thương

Song song với luyện tập thể thao, các thành viên CLB còn dành nhiều tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Từ năm 2020, anh Miền cùng các thành viên đã gây quỹ trao xe đạp, cặp sách cho học sinh nghèo dịp đầu năm học, tặng quà cho trẻ em đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi tỉnh và người dân khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trong các dịp lễ, Tết.

“Mỗi chuyến đi, CLB trao tặng trên 1.000 phần quà, đa số do các thành viên đóng góp và vận động từ nhà hảo tâm”, anh Miền cho hay.

Em Kha (học sinh lớp 7, Trường Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya, xã Biển Hồ) hào hứng nói: “Nhờ chiếc xe đạp của các cô chú tặng mà em không còn phải đi bộ hơn 7 km để đến trường nữa”.

Mới đây, ngày 10-11, CLB Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai còn phối hợp với Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trao 500 phần quà cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Anh Nhữ Đình Ban (SN 1961, thành viên CLB) tự hào nói: “Mỗi chuyến đạp xe, mỗi món quà gửi đi đều mang theo tình cảm của chúng tôi. Tôi hạnh phúc khi được đồng hành với CLB trong hành trình này”.

Ngoài ra, CLB cũng vận động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai như ủng hộ quà và tiền mặt cho bà con làng Nủ (tỉnh Lào Cai) sau cơn bão Yagi. Những hoạt động này giúp CLB ngày càng được cộng đồng yêu mến. Tháng 12-2024, CLB được nhạc sĩ Đặng Quốc Hùng sáng tác, tặng riêng ca khúc “CLB Đại Đoàn Kết”, trở thành bài ca chung của các thành viên. Đến tháng 3-2025, CLB chính thức được Liên đoàn Xe đạp-Thể thao tỉnh Gia Lai công nhận và trở thành thành viên trực thuộc Liên đoàn.

Nhìn lại hành trình 7 năm gắn bó với phong trào đạp xe, anh Miền bày tỏ: “Tôi mong phong trào đạp xe lan tỏa sâu rộng hơn nữa và tỉnh nhà tổ chức nhiều giải đấu để các CLB có cơ hội giao lưu, học hỏi. Quan trọng nhất là giúp mọi người duy trì thói quen vận động, sống khỏe và gắn kết cộng đồng, chia sẻ yêu thương”.