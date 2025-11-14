Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

MINH NHẬT MINH NHẬT
(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

Đã quen thuộc với việc này, thầy Duyên dừng lại, lấy bộ đồ nghề cặm cụi sửa xe cho học sinh.

Thầy Nguyễn Xuân Duyên trao xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ảnh: M.N

Thầy Nguyễn Xuân Duyên (41 tuổi, quê xã Sơn Lang) tốt nghiệp ngành Sư phạm Thể dục ở Trường CĐ Sư phạm Gia Lai vào năm 2008. Sau khi dạy môn thể dục ở các trường khác, từ năm 2018 đến nay thầy gắn bó với Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

“Những ngày đầu vào làng dạy học, thấy học sinh co ro trong gió lạnh, nhiều em không có nổi chiếc áo ấm, tôi thương lắm. Thế là tôi về xin người thân, bạn bè ít áo quần cũ mang cho các em. Sau này, tôi đăng lên Facebook kêu gọi thêm, với tinh thần “ai có gì góp nấy”, nhờ sự yêu thương của mọi người nên học sinh trong trường nhận được những phần quà ý nghĩa”-thầy Duyên kể.

Thấy nhiều học sinh phải đi bộ đến lớp, thầy Duyên đã đi xin xe đạp cũ để tặng các em. Từ vài chiếc đầu tiên, đến nay trường đã có “ngân hàng xe đạp” với 20 chiếc, cho học sinh mượn luân phiên hằng năm. Cứ vài tuần, thầy lại kiểm tra, thêm dầu, chỉnh phanh, sửa xe để đảm bảo an toàn cho học sinh. Kết thúc năm học, nhà trường sẽ thu lại xe đạp để sửa chữa và tiếp tục cho mượn vào đầu năm học sau.

Em Lê Hoàng Khánh Linh (lớp 5A2) cho biết: “Nhà em cách trường 2 km. Được nhà trường và thầy Duyên cho mượn xe đạp, em có thể tự đi học đúng giờ, bố mẹ không cần đưa đón và yên tâm làm việc”.

Luôn gần gũi, quan tâm học sinh nên thầy Duyên biết rõ hoàn cảnh khó khăn của nhiều em. Mới đây, thầy đã vận động tặng 1 chiếc xe lăn trị giá gần 3 triệu đồng và 1,3 triệu đồng tiền mặt cho em Hoàng Minh Khang (lớp 1A2)-cậu bé bị bại não, đôi chân và tay trái bị liệt nhưng luôn khao khát được đến trường.

Hằng ngày, Khang được bố chở đi học và bồng vào tận chỗ ngồi. Ông Hoàng Tuấn Thành, bố em Khang, chia sẻ: “Tôi là bố đơn thân nuôi con đã khá lâu. Dù Khang không học được môn thể dục nhưng thầy Duyên luôn quan tâm, dành tặng những phần quà rất ý nghĩa. Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm, động viên của thầy Duyên”.

Thầy Duyên tâm huyết vận động nguồn lực từ người thân và bạn bè, kết nối với các nhóm thiện nguyện, để trung bình mỗi năm có tổng trị giá quà tặng hơn 100 triệu đồng cho học sinh. Thầy còn là thành viên tích cực của nhiều nhóm thiện nguyện trong tỉnh.

Nhờ vậy, thầy có thêm nhiều “mối quen” như nhóm Hành trình nhân ái - Chia sẻ yêu thương hay Công ty CP Cảng Đồng Nai thường xuyên hỗ trợ quà, sách vở, áo ấm cho học sinh nghèo.

Không dừng lại ở trường mình, thầy Duyên còn mở rộng vòng tay, vận động hỗ trợ học sinh tại các trường: Tiểu học Lơ Pang (xã Lơ Pang), Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Ia O), và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Kon Pne (xã Đak Rong).

Hành trang đến trường của thầy Nguyễn Xuân Duyên không chỉ có giáo án mà còn có những món quà nhỏ tặng học sinh. Ảnh: M.N

“Mỗi khi thấy học trò vui, trân trọng món quà nhỏ, tôi cũng cảm thấy vui lây. Đó cũng là động lực để tôi không ngừng cố gắng, tiếp tục kết nối thêm nhiều tấm lòng nhân ái để san sẻ khó khăn cùng học sinh nghèo”-thầy Duyên bày tỏ.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Lê Văn Tám có 877 học sinh, trong đó khoảng 600 em là người dân tộc thiểu số. Ở nơi còn nhiều thiếu thốn, những việc làm của thầy Duyên đã góp phần “giữ chân” học trò nghèo, để các em có niềm vui đến lớp.

Cô Đỗ Thị Hằng-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám-nhìn nhận: “Thầy Duyên không chỉ là người nhiệt huyết trong giảng dạy mà còn là cầu nối giữa học trò nghèo với những tấm lòng nhân ái. Nhiều thầy cô trong trường cũng chung tay góp quỹ, cùng thầy Duyên tặng quà cho học sinh. Và chính tình thương ấy đã góp phần cùng nhà trường duy trì sĩ số học sinh, tạo động lực để các em chăm ngoan, học tốt”.

