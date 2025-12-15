Tuyên truyền an toàn giao thông, an ninh học đường tại Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám

(GLO)- Sáng 15-12, tại Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku), Công an phường Pleiku phối hợp với Trung tâm phát triển Giáo dục và Truyền thông (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông, an ninh học đường và trao quà cho học sinh vượt khó.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám được cán bộ Công an phường Pleiku hướng dẫn cách tự bảo vệ bản thân và tham gia giao thông an toàn. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Pleiku đã hướng dẫn học sinh những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ mất an ninh học đường, đồng thời cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử đối với sức khỏe. Qua đó, các em được trang bị kiến thức tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Dịp này, Trung tâm phát triển Giáo dục và Truyền thông (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng cho Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku) 1 bộ máy vi tính để bàn, 20 ba lô và 20 mũ bảo hiểm dành cho học sinh vượt khó hiếu học. Tổng trị giá quà tặng gần 20 triệu đồng.

Đại diện Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku) cùng các em học sinh vui mừng nhận quà từ chương trình. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình không chỉ góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm của các đơn vị, lực lượng đối với công tác giáo dục, chăm lo cho thế hệ trẻ, qua đó chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.