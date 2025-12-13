Nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh bị đánh do mâu thuẫn trên Facebook

(GLO) - Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) bị đánh hội đồng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trên Facebook.

Ngày 12-12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến vụ em N.T.K.N. (học sinh lớp 10A2, Trường THPT Lương Thế Vinh) bị một nhóm học sinh đánh hội đồng.

Em N. bị 4 học sinh khác đánh hội đồng. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, giữa em N. và em T.H.Q. (học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Kbang) xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tương tác trên mạng xã hội Facebook nên đã hẹn nhau đến khu vực bờ kè suối Đak Lốp để giải quyết.

Khi đến đây, Q. cùng 3 bạn cùng lớp là T.H.B.N., N.T.L.H. và T.K.H. đã đánh em N. Thời điểm này, có nhiều học sinh của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đứng xem.

Sau khi đánh nhau, 2 bên đã nói chuyện, giải thích, xin lỗi nhau và làm hòa. Hiện tại, sức khỏe, tâm lý của em N. đã ổn định.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định: Trong vụ việc trên, công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng-chống bạo lực học đường chưa hiệu quả. Bộ phận tư vấn của nhà trường chưa hướng dẫn học sinh biết kiềm chế cảm xúc, xử lý mâu thuẫn.

Cụ thể, em N. đã nghỉ học nhiều ngày (từ ngày 1-12 đến 9-12), nhà trường nhiều lần liên lạc nhưng bị chặn số. Sau đó, người dì của em N. thay vì phối hợp với nhà trường giải quyết đã đăng tải, phát tán clip cháu mình bị đánh lên mạng xã hội.

Ban giám hiệu các trường đang tiếp tục thực hiện các bước xử lý học sinh vi phạm liên quan đến vụ việc trên.