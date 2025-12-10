Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh bị đánh hội đồng

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 10-12, theo nguồn tin của phóng viên, Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đang xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT Lương Thế Vinh bị đánh hội đồng.

Theo thông tin ban đầu, tối 9-12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở khu vực bờ kè suối Đak Lop (xã Kbang), cách trường THPT Lương Thế Vinh khoảng 800 m.

nu-sinh-bi-nhom-ban-nu-khac-danh-hoi-dong-anh-chup-man-hinh.jpg
Nữ sinh bị nhóm bạn nữ khác đánh hội đồng. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh trong clip cho thấy, nữ sinh này bị các bạn nữ khác túm tóc, vật xuống đất rồi đánh tới tấp vào vùng mặt. Nhiều người khác nghi là học sinh đứng vây quanh, song không có dấu hiệu can ngăn.

Qua xác minh xác định nữ sinh bị đánh trong clip là em N.T.K.N. (học sinh lớp 10A2, Trường THPT Lương Thế Vinh). Trong khi đó, nhóm nữ sinh vây đánh em N. nghi là học sinh của Trường THCS N.B.K. (xã Kbang).

Được biết, em N. đã nghỉ học từ thứ sáu ngày 5-12 và vẫn chưa đến trường. Nhà trường đã cố gắng liên hệ với phụ huynh và học sinh, nhưng không liên lạc được.

