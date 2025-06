Mâu thuẫn khi chơi game, 1 học sinh bị đánh hội đồng

(GLO)- Nhằm đảo bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tạo điều kiện cho hơn 16 ngàn sĩ tử dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai phương án phục vụ kỳ thi.