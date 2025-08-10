Gia Lai: 2 đối tượng đột nhập vào chùa trộm cắp tài sản

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng Nguyễn Thành H. và Mai Văn T. (cùng SN 2008, ở phường Quy Nhơn Tây) vì hành vi đột nhập vào chùa trộm cắp tài sản.

Trước đó, ông Phan Tuấn Kiệt, pháp danh Thích Quảng Tuấn (SN 1998, ở khu phố 9A, phường Quy Nhơn) đến Công an phường trình báo: Vào lúc 16 giờ ngày 7-8 có 2 đối tượng đột nhập vào chùa lấy trộm 1 cuộn sắt phi 6 và đập phá thùng phước sương lấy đi toàn bộ số tiền bên trong.

Đối tượng H. tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh, Công an phường xác định H. và T. là thủ phạm gây ra vụ trộm. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận đều đã bỏ học và bỏ nhà đi lang thang. Chiều 7-8, cả hai rủ nhau đột nhập vào chùa rồi lấy trộm 1 cuộn sắt và đập vỡ 1 thùng phước sương nhưng bên trong không có tiền.

Hai đối tượng chở cuộn sắt đến một tiệm thu mua phế liệu bán lấy 135.000 đồng chia nhau tiêu xài.