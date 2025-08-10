Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: 2 đối tượng đột nhập vào chùa trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng Nguyễn Thành H. và Mai Văn T. (cùng SN 2008, ở phường Quy Nhơn Tây) vì hành vi đột nhập vào chùa trộm cắp tài sản.

Trước đó, ông Phan Tuấn Kiệt, pháp danh Thích Quảng Tuấn (SN 1998, ở khu phố 9A, phường Quy Nhơn) đến Công an phường trình báo: Vào lúc 16 giờ ngày 7-8 có 2 đối tượng đột nhập vào chùa lấy trộm 1 cuộn sắt phi 6 và đập phá thùng phước sương lấy đi toàn bộ số tiền bên trong.

1.jpg
Đối tượng H. tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh, Công an phường xác định H. và T. là thủ phạm gây ra vụ trộm. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận đều đã bỏ học và bỏ nhà đi lang thang. Chiều 7-8, cả hai rủ nhau đột nhập vào chùa rồi lấy trộm 1 cuộn sắt và đập vỡ 1 thùng phước sương nhưng bên trong không có tiền.

Hai đối tượng chở cuộn sắt đến một tiệm thu mua phế liệu bán lấy 135.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Pháp luật

(GLO)- Chiều 6-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

null