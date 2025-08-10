Gia Lai: 2 đối tượng đột nhập vào chùa trộm cắp tài sản

Trước đó, ông Phan Tuấn Kiệt, pháp danh Thích Quảng Tuấn (SN 1998, ở khu phố 9A, phường Quy Nhơn) đến Công an phường trình báo: Vào lúc 16 giờ ngày 7-8 có 2 đối tượng đột nhập vào chùa lấy trộm 1 cuộn sắt phi 6 và đập phá thùng phước sương lấy đi toàn bộ số tiền bên trong.
Qua xác minh, Công an phường xác định H. và T. là thủ phạm gây ra vụ trộm. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận đều đã bỏ học và bỏ nhà đi lang thang. Chiều 7-8, cả hai rủ nhau đột nhập vào chùa rồi lấy trộm 1 cuộn sắt và đập vỡ 1 thùng phước sương nhưng bên trong không có tiền.
Hai đối tượng chở cuộn sắt đến một tiệm thu mua phế liệu bán lấy 135.000 đồng chia nhau tiêu xài.