Công an phường Hoài Nhơn Bắc phát hiện 2 vụ mua bán thuốc lá lậu

THÀNH LONG
(GLO)- Ngày 16-8, Công an phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa kiểm tra và bắt quả tang 2 vụ mua bán thuốc lá lậu trên địa bàn phường.

Cụ thể, tại nhà bà Nguyễn Thị Minh Hoa (SN 1975, trú ở khu phố Trường Xuân Đông), tổ công tác phát hiện bà Hoa có trữ 260 bao thuốc lá Jet không rõ nguồn gốc.

Số thuốc lá lậu bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác đã kiểm tra và phát hiện tại nhà bà Nguyễn Xuân Hoàng Mai (SN 1981, trú tại khu phố Trường Xuân Tây) có 111 bao thuốc lá Jet không có hóa đơn.

Công an phường Hoài Nhơn Bắc đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Được biết, Công an phường Hoài Nhơn Bắc đang thực hiện đợt cao điểm chống hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, đảm bảo các mặt hàng trên địa bàn có chất lượng, rõ nguồn gốc.

