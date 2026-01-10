Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 9-1, Công an phường An Nhơn Nam phối hợp quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ Chút khi đang trộm cắp 3 con gà của một hộ dân tại địa bàn tổ dân phố Phú Sơn, phường An Nhơn Nam. Thời điểm bị phát hiện, đối tượng điều khiển chiếc xe máy không gắn biển số.

Đối tượng Chút tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định, đang cần tiền tiêu xài nên cưỡi xe máy đi lang thang nhiều địa phương để trộm cắp, nhắm đến các gia đình nuôi gà nhưng sơ hở, không người trông coi để thực hiện hành vi.

Quá trình điều tra xác định, Chút đã có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Dù đã nhiều lần bị xử lý, nhắc nhở nhưng đối tượng không sửa đổi, tiếp tục tái phạm với cùng phương thức hoạt động nói trên.

Vụ việc gần đây nhất mà đối tượng thực hiện là vụ trộm 4 con gà vào ngày 28-7-2025, tại địa bàn xã Tuy Phước Tây, ngay sau khi vừa ra tù. Vì hành vi này, Chút đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố. Trong thời gian tại ngoại chờ xét xử, đối tượng lại tiếp tục trộm cắp.