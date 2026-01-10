Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 9-1, Công an phường An Nhơn Nam phối hợp quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ Chút khi đang trộm cắp 3 con gà của một hộ dân tại địa bàn tổ dân phố Phú Sơn, phường An Nhơn Nam. Thời điểm bị phát hiện, đối tượng điều khiển chiếc xe máy không gắn biển số.

doi-tuong-chut-tai-thoi-diem-bi-phat-hien-trom-cap-3-con-ga.jpg
Đối tượng Chút tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định, đang cần tiền tiêu xài nên cưỡi xe máy đi lang thang nhiều địa phương để trộm cắp, nhắm đến các gia đình nuôi gà nhưng sơ hở, không người trông coi để thực hiện hành vi.

Quá trình điều tra xác định, Chút đã có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Dù đã nhiều lần bị xử lý, nhắc nhở nhưng đối tượng không sửa đổi, tiếp tục tái phạm với cùng phương thức hoạt động nói trên.

Vụ việc gần đây nhất mà đối tượng thực hiện là vụ trộm 4 con gà vào ngày 28-7-2025, tại địa bàn xã Tuy Phước Tây, ngay sau khi vừa ra tù. Vì hành vi này, Chút đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố. Trong thời gian tại ngoại chờ xét xử, đối tượng lại tiếp tục trộm cắp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

Pháp luật

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Tin tức

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Trần Trọng Chiến (trú phường Hoài Nhơn Bắc) bị cơ quan Công an khởi tố, tạm giam sau khi rủ bạn đến nhà sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Bị khởi tố sau khi rủ bạn đến nhà “đập đá”

Pháp luật

(GLO)- Ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với Trần Trọng Chiến (SN 1991, trú khu phố Trường Xuân Tây, phường Hoài Nhơn Bắc) để tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

null