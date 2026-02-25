Gia Lai: Chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật về giao thông

(GLO)- Từ việc lực lượng cảnh sát giao thông triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Những chuyển biến rõ nét

Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh), sau hơn một giờ kiểm tra ngẫu nhiên hàng chục trường hợp điều khiển ô tô, xe máy lưu thông qua địa bàn, tổ công tác không ghi nhận trường hợp vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với lực lượng Công an cơ sở kiểm soát giao thông đoạn qua địa bàn xã Chư Sê. Ảnh: ĐVCC

Anh Nguyễn Duy Trường (phường Quy Nhơn Bắc, tài xế lái xe hợp đồng) chia sẻ: “Làm nghề lái xe thì phải đặt an toàn lên trên hết. Tôi xác định đã cầm vô lăng là không uống rượu, bia. Nếu có việc phải dùng rượu, bia thì sắp xếp nghỉ lái. Lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên như vậy tôi thấy rất tốt, góp phần xây dựng ý thức cho người tham gia giao thông, tạo thói quen lái xe an toàn, từ tuân thủ tốc độ đến các quy định khác”.

Trong khi đó, tại các ngã ba, ngã tư trên tuyến QL 1 qua địa bàn tỉnh, đặc biệt là các nút giao trọng điểm như ngã tư Gò Găng (hướng vào sân bay Phù Cát) hay nút giao giữa QL 1 và QL 19C (xã Tuy Phước), phương tiện dừng chờ đèn đỏ đúng quy định, giảm tốc độ khi qua giao lộ đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Người tham gia giao thông tuân thủ tín hiệu điều khiển giao thông, góp phần giảm xung đột, hạn chế nguy cơ tai nạn.

Anh Trịnh Xuân Hoàng (phường Bình Định) cho biết: “Trước đây, ở một số ngã tư vẫn còn cảnh tranh thủ vượt đèn đỏ hoặc lấn làn. Nay xe cộ dừng đèn khá nghiêm túc. Mình tham gia giao thông cũng phải tự nhắc giữ đúng tốc độ, đúng thời gian lái xe để an toàn cho bản thân và người khác”.

Tại nhiều tuyến tỉnh lộ, khu vực nội thị và nông thôn, ý thức đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người quy định cũng trở thành thói quen. Anh Nguyễn Nam Bình (xã Chư Sê) chia sẻ: “Trước đây có lúc còn chủ quan, nhưng giờ đi đâu tôi cũng dừng đúng vạch, quan sát kỹ rồi mới đi. Thấy mọi người chấp hành nghiêm thì mình cũng không thể làm khác. Quan trọng nhất là an toàn cho mình và gia đình”.

Thực tế cho thấy, sau hơn một năm triển khai Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người tham gia giao thông đã nắm rõ các quy định mới, đặc biệt là những hành vi bị xử phạt nghiêm như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn.

Theo Trung tá Phạm Kim An - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước, ý thức tuân thủ Luật Trật tự, ATGT đường bộ của người dân đã chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đơn vị vẫn duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Tuyên truyền trọng tâm, xử lý nghiêm minh

Những chuyển biến tích cực về ý thức của người tham gia giao thông thời gian qua cho thấy tác động rõ rệt từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT.

Tại nút giao thông ngã tư Gò Găng - QL1 (phường An Nhơn Bắc), dù phương tiện đông nhưng khá trật tự. Ảnh: K.A

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), việc áp dụng Nghị định số 168/2024/NĐ-CP với mức xử phạt tăng không nhằm mục đích tăng thu từ nguồn xử phạt mà hướng đến mục tiêu cốt lõi là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc và chấn chỉnh tình trạng coi thường, nhờn luật.

Quan điểm của lực lượng CSGT là lấy tuyên truyền, nhắc nhở làm trọng tâm để người dân hiểu và tự giác chấp hành. Tuy nhiên, những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo phương châm “không vùng cấm, không ngoại lệ”, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý vi phạm giao thông. Dữ liệu vi phạm được cập nhật, đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp tra cứu nhanh, chính xác, hạn chế tái phạm. Quy định trừ điểm GPLX, buộc học và kiểm tra lại kiến thức pháp luật khi bị trừ hết điểm được thực hiện nghiêm túc, tạo tác động mạnh đến hành vi của người điều khiển phương tiện.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026 cơ bản được bảo đảm, TNGT giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, CSGT toàn tỉnh đã bố trí 1.487 ca tuần tra, phát hiện và xử lý 2.459 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 5,9 tỷ đồng; các tổ công tác còn hỗ trợ khoảng 2.500 lượt người dân xa quê trên đường về đón Tết với hơn 6.000 chai nước, 6.000 khăn lạnh, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nhất là vào khung giờ trưa và khuya vắng.

Có thể khẳng định, sự chuyển biến về ý thức của người tham gia giao thông không phải là kết quả nhất thời mà là quá trình tác động bền bỉ, từ tuyên truyền, giáo dục đến kiểm tra, xử lý nghiêm minh. Khi mỗi người dân tự giác chấp hành pháp luật, đặt an toàn của bản thân và cộng đồng lên trên hết, trật tự ATGT sẽ được giữ vững từ cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển KT-XH bền vững.