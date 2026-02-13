Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcom to Gia Lai Emagazine Infographic

Bắt tạm giam đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 12-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Duy Hùng (SN 2006, trú xã Bình An, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. 

Thời điểm bị bắt, Hùng đang chấp hành cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (phường Quy Nhơn Tây).

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng cuối năm 2024 và đầu năm 2025, Nguyễn Văn Dương (SN 1998, trú xã Bình An) lên mạng xã hội YouTube tìm hiểu cách chế tạo thuốc nổ, đồng thời đặt mua hóa chất để tự chế các quả nổ với mục đích sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

glo-che-tao-phao.jpg
Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt Đỗ Duy Hùng (X) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Trong quá trình thực hiện, Dương rủ Hùng cùng tham gia. Tổng cộng, Dương đã chế tạo 17 quả nổ, trong đó Hùng trực tiếp tham gia làm 6 quả. Trước thời điểm dự định đốt vào dịp Tết, Hùng đã hai lần mang 4 quả nổ đi thử tại một lò gạch bỏ hoang ở xã Bình An; Dương cũng một lần mang 1 quả đến đây để kích nổ thử nghiệm.

Giữa tháng 1-2025, Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) đã khởi tố Nguyễn Văn Dương về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Khám xét nơi ở của Dương, lực lượng chức năng thu giữ 9 quả nổ, 11 đoạn dây dẫn cháy cùng nhiều hóa chất dùng để chế tạo thuốc nổ.

Liên quan đến số vật liệu nổ này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố thêm Dương về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ Đỗ Duy Hùng để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ. Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không mua bán, chế tạo, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép vật liệu nổ, pháo nổ, nhất là trong thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

