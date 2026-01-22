Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an xã Chư Pưh phát hiện vụ mua bán pháo hoa nổ trái phép

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Công an xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) vừa phát hiện và xử lý một vụ mua bán pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn trên địa bàn.

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, vào khoảng 17 giờ ngày 19-1, Công an xã Chư Pưh phát hiện Phạm Hồng Thái Dương (SN 2007, trú tại xã Chư Pưh) điều khiển xe mô tô Exciter màu đen, biển số 81P1-36677, không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một túi ni lông màu đen chứa 2 hộp giấy, bên trong có 49 vật hình trụ được liên kết với nhau, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, in chữ nước ngoài, nghi là pháo hoa nổ.

glo-bat-phao-hoa.jpg
Nguyễn Thanh Xê cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Tiếp tục điều tra, Công an xã Chư Pưh xác định người bán 2 hộp giấy nói trên cho Dương là Nguyễn Thanh Xê (SN 1979, trú cùng địa phương). Sau khi được vận động, Nguyễn Thanh Xê đã đến Công an xã đầu thú.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Xê, lực lượng Công an phát hiện 83 hộp giấy tương tự, với tổng khối lượng 143,8 kg. Xê khai nhận số hộp giấy đó là pháo hoa nổ, được mua qua mạng xã hội từ một người đàn ông không rõ lai lịch vào khoảng giữa tháng 7-2025, sau đó cất giấu để bán dịp gần Tết nhằm kiếm lời.

Hiện Công an xã Chư Pưh đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

