Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

(GLO)- Càng vào dịp cuối năm, tình trạng buôn bán pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam tại địa phận tỉnh Gia Lai càng diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng này, bắt giữ nhiều đối tượng cùng lượng pháo lớn.

Thủ đoạn tinh vi

Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia qua địa phận tỉnh Gia Lai có chiều dài khoảng 90 km với địa hình sông suối, đồi núi khá phức tạp. Các đối tượng lợi dụng địa hình này để vận chuyển hàng cấm, trong đó có pháo nổ.

Công an xã Ia Nan và lực lượng Bộ đội Biên phòng quyết liệt ngăn chặn pháo nổ nhập lậu qua biên giới. Ảnh: Văn Nhiệm

Đặc biệt, việc vận chuyển pháo nổ từ biên giới vào khu vực nội địa mang lại lợi nhuận lớn khiến các đối tượng bất chấp vi phạm pháp luật. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, với mỗi hộp pháo được tiêu thụ trót lọt, đối tượng sẽ có lời khoảng 100-200 ngàn đồng. Mỗi chuyến, 1 đối tượng sẵn sàng vận chuyển hàng chục đến hàng trăm hộp pháo.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thuyên - Trưởng Công an xã Ia Nan, không chỉ cuối năm, ngay từ giữa năm hoạt động vận chuyển pháo nổ từ bên kia biên giới vào nội địa đã rục rịch. Công an xã đã phối hợp cùng các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan… đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trên thực tế, một bộ phận người dân vẫn sử dụng pháo nổ bất chấp nguy hiểm. Do đó, càng về thời điểm cận Tết, các đối tượng càng tăng cường gom hàng.

Chiếc thuyền mà Tưnh cùng đồng bọn đã sử dụng để vận chuyển pháo trên sông Sê San. Ảnh: ĐVCC

“Một số đối tượng thường thuê những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật đi bằng đường mòn trong rừng qua phía Campuchia mua pháo.

Chúng lợi dụng đêm tối, thời tiết khắc nghiệt để dùng xe máy phân khối lớn vận chuyển pháo qua đường biên rồi cất giấu tại các địa điểm bí mật chờ đi tiêu thụ. Chúng còn dùng cây nhét vào ống pô để giảm tiếng ồn khi di chuyển. Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ lại hàng hóa, tìm cách trốn thoát, gây khó khăn cho lực lượng chức năng” - Trung tá Thuyên thông tin.

Ngoài các lối mòn trong rừng, các đối tượng còn lợi dụng địa bàn sông, suối để vận chuyển pháo nổ đến các điểm tập kết trên đất liền.

Theo Trung tá Thái Hoàng Nam - Trưởng Công an xã Ia O, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã phát hiện một số đối tượng mua pháo từ Campuchia, đưa lên thuyền máy di chuyển theo đường thủy về Việt Nam. Chúng thường sử dụng “chim xanh” để cảnh giới lực lượng chức năng, di chuyển vượt sông vào đêm tối để trốn tránh.

“Trên địa bàn có nhiều sông, suối, địa hình khá trắc trở; vừa tiếp giáp với biên giới Campuchia vừa giáp với tỉnh Quảng Ngãi. Khi lực lượng chức năng xử lý quyết liệt ở địa bàn này, tội phạm lại di chuyển sang địa bàn khác. Để truy bắt đối tượng, các lực lượng phải theo dõi, mật phục trong nhiều ngày, nắm bắt di biến động của chúng” - Trung tá Nam cho biết.

Quyết liệt ngăn chặn

Dù các đối tượng bất chấp thủ đoạn để vận chuyển pháo nổ, song lực lượng chức năng vẫn quyết liệt ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Đối tượng Phạm Văn Thành bị bắt giữ vì vận chuyển 315 kg pháo nổ trên tỉnh lộ 664. Ảnh: ĐVCC

Cuối tháng 12-2025, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và Công an xã Ia Krái phát hiện đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1999, trú tại phường Diên Hồng) có hành vi vận chuyển pháo lậu từ điểm tập kết bên bờ sông Sê San để vận chuyển về khu vực thuộc TP. Pleiku (cũ) bán kiếm lời.

Khoảng 3 giờ ngày 28-12-2025, lợi dụng đêm tối, Thành điều khiển ô tô bán tải bốc pháo nổ di chuyển theo tỉnh lộ 664 với tốc độ cao. Các trinh sát đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế phương tiện, bắt giữ đối tượng khi đang ở địa phận xã Ia Krái.

Trong quá trình vây bắt, Thành còn điều khiển xe lao về hướng lực lượng Công an hòng bỏ chạy song bất thành. Trong vụ án này, lực lượng Công an đã thu giữ 210 hộp pháo với khối lượng 315 kg. Đồng thời cắt đứt 1 đầu mối tuồn pháo lậu vào nội địa.

Ngày 4-1 vừa qua, Công an xã Ia O phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổ trên sông Sê San về sông Sa Thầy ở khu vực giáp ranh. Qua đó, bắt quả tang Tống Thanh Tùng (SN 1976) và Chanh Hoài (SN 1991, cùng trú xã Ia O) vận chuyển 357 kg pháo nổ.

Điều tra mở rộng, đến ngày 14-1, Công an xã Ia O tiếp tục bắt giữ đối tượng Rơ Lan Tưnh (SN 1986, trú xã Ia O) là đồng phạm của Tùng và Hoài trong vụ án trên.

Công an đã bắt giữ đối tượng Tưnh liên quan vụ án vận chuyển 357 kg pháo nổ. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, chỉ riêng trên địa bàn xã Ia Nan, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công an xã đã cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ 5 vụ với 7 đối tượng vận chuyển pháo nổ qua đường mòn biên giới. Tổng khối lượng pháo thu giữ gần 600 kg.

Trung tá Thuyên nhấn mạnh: “Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như cho người dân yên vui đón Tết, Công an xã sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp với lực lượng Biên phòng, Cảnh sát Kinh tế… làm tốt công tác trinh sát, bám nắm tình hình ngay từ bên kia biên giới để kịp thời ngăn chặn pháo lậu tuồn vào nội địa”.