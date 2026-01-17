Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử tại các xã biên giới

(GLO)- Ngày 17-1, đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã khu vực biên giới gồm: Ia Púch, Ia Pia, Ia Lâu và Ia Mơ.

Theo ghi nhận tại buổi kiểm tra, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các nội dung phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Thanh Bình

Trong đó, các xã đã quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; thành lập Ủy ban bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, thành viên. Tại 4 xã có tổng cộng 27 đơn vị bầu cử với 44 khu vực bỏ phiếu, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định.

Đối với công tác bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, xã Ia Púch có 28 người được giới thiệu ứng cử, bầu 15 đại biểu; xã Ia Mơ có 27 người được giới thiệu ứng cử, bầu 15 đại biểu; xã Ia Pia có 46 người được giới thiệu ứng cử, bầu 15 đại biểu; xã Ia Lâu có 38 người được giới thiệu ứng cử, bầu 24 đại biểu.

Tại các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn, Ủy ban bầu cử các xã đảm bảo bố trí đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, đảm bảo điều kiện an ninh - trật tự, phương tiện phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Đại tá Trần Tiến Hải đề nghị các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng công tác bầu cử. Ảnh: Thanh Bình

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đang được các địa phương đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp. Các xã cũng xây dựng kế hoạch hỗ trợ cử tri đặc biệt như người khuyết tật, người ốm đau, bảo đảm mọi điều kiện để cử tri thực hiện quyền bầu cử một cách công bằng, dân chủ và đúng pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Trần Tiến Hải yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đảm bảo chính xác, chặt chẽ, đúng quy trình. Ủy ban bầu cử các xã cùng các đơn vị liên quan phải xác định rõ từng khâu, từng việc, thực hiện đúng các bước; khẩn trương chuẩn bị chu đáo, đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất tại từng địa điểm bỏ phiếu theo đúng quy định.

Đồng thời, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra; kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử để thực hiện hoạt động chống phá, bảo đảm tuyệt đối an toàn, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.