Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt các nội dung hướng dẫn thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới dịp trước, trong và sau bầu cử; công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng trong tham gia bầu cử; những nội dung chính liên quan đến công tác nhân sự phục vụ bầu cử.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Bình

Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử tại các cơ quan, đơn vị; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn người đại diện có đức, có tài, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng đề ra.

Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Bình

Đại tá Trần Tiến Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm; triển khai công tác bầu cử cụ thể, chi tiết, chặt chẽ; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đạt 100%; làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp, nắm tình hình, dư luận quần chúng nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử; xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án quản lý, bảo vệ biên giới không để xảy ra điểm nóng, các tình huống bất ngờ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại này.