Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THANH BÌNH
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-1, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt các nội dung hướng dẫn thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới dịp trước, trong và sau bầu cử; công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng trong tham gia bầu cử; những nội dung chính liên quan đến công tác nhân sự phục vụ bầu cử.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Bình

Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử tại các cơ quan, đơn vị; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn người đại diện có đức, có tài, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng đề ra.

dai-ta-tran-tien-hai.jpg
Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Bình

Đại tá Trần Tiến Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm; triển khai công tác bầu cử cụ thể, chi tiết, chặt chẽ; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đạt 100%; làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp, nắm tình hình, dư luận quần chúng nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử; xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án quản lý, bảo vệ biên giới không để xảy ra điểm nóng, các tình huống bất ngờ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết.

Khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tiến độ, đảm bảo người dân có mái ấm mới để vui xuân, đón Tết.

Hội nghị quán triệt tinh thần tăng tốc bứt phá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, áp dụng nguyên tắc 6 rõ trong điều hành.

Bám sát thực tiễn, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

Thời sự

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

Thời sự

(GLO)- Chiều 6-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tổ chức phiên họp lần thứ 29. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục thắt chặt các biện pháp để chống khai thác IUU.

null