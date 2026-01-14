Xã Vân Canh, Canh Vinh triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, trách nhiệm

(GLO)- Chiều 14-1, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Vân Canh và Canh Vinh.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo thông tin tại buổi kiểm tra, công tác triển khai bầu cử trên địa bàn xã Vân Canh và Canh Vinh luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử cấp trên. Các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai sớm, đúng tiến độ và có kế hoạch cụ thể; việc thành lập Ủy ban bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện kịp thời; công tác phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Ủy ban bầu cử xã Vân Canh đã ban hành Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, toàn xã có 6 đơn vị bầu cử, với 21 đại biểu được bầu. UBND xã xây dựng phương án xác định 23 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 23 thôn, làng trên địa bàn.

Trong khi đó, Ủy ban bầu cử xã Canh Vinh cũng đã ban hành Nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, toàn xã có 7 đơn vị bầu cử, với 22 đại biểu được bầu. UBND xã đã ban hành quyết định thành lập 7 ban bầu cử đại biểu HĐND xã Canh Vinh nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 83 thành viên.

Tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Vũ đã giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của Ủy ban bầu cử xã Vân Canh và Canh Vinh liên quan đến quá trình thực hiện công tác bầu cử, nhất là về bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp tham gia tổ chức bầu cử; kinh phí phục vụ bầu cử; việc lập danh sách cử tri…

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Dũng

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở 2 địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các khâu, các bước đều thực hiện đúng quy định, hướng dẫn.

Trước khó khăn liên quan đến công tác tổ chức bầu cử trong bối cảnh hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Hồ Xuân Ánh nhấn mạnh cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn để cán bộ nắm kỹ, nắm chắc các quy trình, quy định; tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhất là những điểm mới. Đảm bảo tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện các nhiệm vụ theo các mốc thời gian quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với đặc thù địa bàn; chú trọng hình thức sân khấu hóa với các tiểu phẩm sinh động, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, qua loa phát thanh và các nền tảng số, mạng xã hội.

Mặt khác, cần đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và các hoạt động chống phá trong thời gian cao điểm chuẩn bị bầu cử cũng là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.