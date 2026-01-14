Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Xã Vân Canh, Canh Vinh triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-1, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Vân Canh và Canh Vinh.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra.

xa-van-canh-canh-vinh-trien-khai-cong-tac-bau-cu.jpg
Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo thông tin tại buổi kiểm tra, công tác triển khai bầu cử trên địa bàn xã Vân Canh và Canh Vinh luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử cấp trên. Các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai sớm, đúng tiến độ và có kế hoạch cụ thể; việc thành lập Ủy ban bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện kịp thời; công tác phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Ủy ban bầu cử xã Vân Canh đã ban hành Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, toàn xã có 6 đơn vị bầu cử, với 21 đại biểu được bầu. UBND xã xây dựng phương án xác định 23 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 23 thôn, làng trên địa bàn.

Trong khi đó, Ủy ban bầu cử xã Canh Vinh cũng đã ban hành Nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, toàn xã có 7 đơn vị bầu cử, với 22 đại biểu được bầu. UBND xã đã ban hành quyết định thành lập 7 ban bầu cử đại biểu HĐND xã Canh Vinh nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 83 thành viên.

Tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Vũ đã giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của Ủy ban bầu cử xã Vân Canh và Canh Vinh liên quan đến quá trình thực hiện công tác bầu cử, nhất là về bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp tham gia tổ chức bầu cử; kinh phí phục vụ bầu cử; việc lập danh sách cử tri…

xa-van-canh-canh-vinh-trien-khai-cong-tac-bau-cu-2.jpg
Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Dũng

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở 2 địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các khâu, các bước đều thực hiện đúng quy định, hướng dẫn.

Trước khó khăn liên quan đến công tác tổ chức bầu cử trong bối cảnh hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Hồ Xuân Ánh nhấn mạnh cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn để cán bộ nắm kỹ, nắm chắc các quy trình, quy định; tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhất là những điểm mới. Đảm bảo tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện các nhiệm vụ theo các mốc thời gian quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với đặc thù địa bàn; chú trọng hình thức sân khấu hóa với các tiểu phẩm sinh động, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, qua loa phát thanh và các nền tảng số, mạng xã hội.

Mặt khác, cần đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và các hoạt động chống phá trong thời gian cao điểm chuẩn bị bầu cử cũng là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Chiều 14-1, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây.

Giới thiệu ông Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-1, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

Tin tức

(GLO)- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân - nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp, tập trung và rõ nét nhất.

Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm việc với 4 xã phía Tây tỉnh

Chính trị

(GLO)- Ngày 8-1, tại xã Ia Hiao, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao và Ia Tul về công tác chuẩn bị bầu cử.

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Chính trị

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

Tin tức

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

null