Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc:

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

NGÔ THANH
(GLO)- Ngày 14-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Đức Cơ.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

anh-2-duc-co.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Đức Cơ đã báo cáo chi tiết về tiến độ thực hiện, những hạn chế, khó khăn và đề xuất nhiều nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Theo đó, đến nay, xã Đức Cơ đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các bộ phận liên quan để phục vụ công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời, tiến hành hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 với 43 người, tham gia ứng cử tại 8 đơn vị bầu cử.

anh-1-duc-co.jpg
Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: R'Piên

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá cao khi xã Đức Cơ đã chủ động triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử một cách nghiêm túc, đúng tiến độ.

Nhấn mạnh việc triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Bầu cử xã Đức Cơ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai công việc đúng quy trình, tiến độ, đúng pháp luật và đạt chất lượng cao nhất.

Cụ thể, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể của xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; phân công cụ thể cho từng thành viên tổ giúp việc; không được chủ quan, lơ là, phải hết sức tập trung cao độ ngay bây giờ cho tới khi bầu cử thành công.

anh-3-duc-co.jpg
Lãnh đạo xã Đức Cơ tham dự buổi kiểm tra. Ảnh: R'Piên

Về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị xã cần bám sát vào các mốc thời gian đã được xác định như: tập trung hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập các tổ bầu cử chậm nhất đến ngày 31-1 phải hoàn thành; hoàn thành việc kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ ứng cử chậm nhất vào ngày 1-2; niêm yết danh sách cử tri và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 chậm nhất đến ngày 3-2.

Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể mà Đảng ủy, chính quyền xã Đức Cơ và các sở, ngành liên quan cần tập trung phối hợp thực hiện.

Trong đó, đặc biệt lưu ý đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết, vi phạm pháp luật; đồng thời, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, không để phát sinh điểm nóng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu xã Đức Cơ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với hình thức phù hợp, sát thực tiễn, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số để nhân dân nắm rõ quyền, nghĩa vụ, từ đó tích cực tham gia bầu cử.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo các điều kiện hậu cần để đảm bảo cuộc bầu cử tại địa phương diễn ra an toàn, dân chủ, thành công tốt đẹp.

Nhấn mạnh khối lượng công việc triển khai trong thời gian tới hết sức nhiều, nhất là cuộc bầu cử lại diễn ra đúng thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Thái Đại Ngọc đề nghị từng thành viên trong cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử xã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt phối hợp chặt chẽ, bảo đảm mọi công việc diễn ra đúng tiến độ, quy định và đạt chất lượng, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

