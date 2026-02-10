Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 10-2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Quang Đức dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia đã khảo sát tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội Dân tộc Đinh Thị Phương Lan; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy; Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, cùng các thành viên đoàn giám sát.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức phát biểu tại buổi giám sát, kiểm tra. Ảnh: N.H

Cùng làm việc về phía tỉnh Gia Lai có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Vũ; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Ủy ban bầu cử phường Hoài Nhơn Đông cho biết, bám sát chủ trương của Trung ương, của tỉnh và của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đảng ủy, UBND phường, Ủy ban bầu cử phường đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, bảo đảm tiến độ theo luật định.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền được thực hiện chặt chẽ; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử từng bước được nâng cao.

Phường đã thành lập Ủy ban bầu cử và Tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử; ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phường đã thành lập 8 ban bầu cử tương ứng với 8 đơn vị bầu cử và thành lập 47 tổ bầu cử tương ứng với 24 khu vực bỏ phiếu; thành lập 5 tiểu ban gồm: nhân sự; hậu cần; thông tin tuyên truyền; an ninh, trật tự xã hội và y tế, giải quyết khiếu nại và tố cáo.

Phó Chủ tịch Hội Dân tộc Đinh Thị Phương Lan phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: N.H

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 từ ngày 4 đến 8-2-2026.

Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông Nguyễn Văn Hiệp báo cáo tại buổi giám sát, kiểm tra. Ảnh: N.H

Từ ngày 2-2-2026 phường đã có thông báo niêm yết danh sách cử tri bầu cử tại trụ sở UBND phường và 27 khu vực bỏ phiếu để cử tri theo dõi. Đồng thời, Ủy ban bầu cử phường đã ban hành thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến thời điểm báo cáo, đã tiếp nhận đủ 40 hồ sơ ứng cử; hồ sơ cơ bản đầy đủ thành phần, thông tin chính xác, thuận lợi cho công tác thẩm tra. Trên địa bàn phường chưa phát sinh đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử hoặc công tác bầu cử.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường cũng đã nêu một số khó khăn như: trên địa bàn có nhiều ngư dân tham gia đánh bắt thủy sản trên biển dài ngày nên khó tiếp cận để tuyên truyền về bầu cử; trong Ủy ban bầu cử phường có nhiều người mới lần đầu tham gia công tác bầu cử nên còn gặp nhiều khó khăn trong tham mưu và tổ chức thực hiện...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức kiểm tra công tác niêm yết cử tri tại tổ dân phố Thiện Đức (phường Hoài Nhơn Đông). Ảnh: N.H

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ủy ban bầu cử phường Hoài Nhơn Đông.

Đồng chí cũng đánh giá cao việc chính quyền địa phương đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm từ sớm, đúng quy định pháp luật, bám sát kế hoạch đề ra.

Trước yêu cầu nhiệm vụ lớn trong khi thời gian không nhiều, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Ủy ban bầu cử phường Hoài Nhơn Đông tiếp tục thống nhất nhận thức về vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Ngoài ra, tập trung rà soát, triển khai đầy đủ các bước theo đúng quy trình; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần và số dư đại biểu.

Đồng thời, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động các phương án xử lý tình huống phát sinh, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho cuộc bầu cử.