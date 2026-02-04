Tin thế giới sáng 4-2: Tổng Thống Mỹ và Tổng thống Colombia họp kín tại Nhà Trắng

(GLO)- Tổng thư ký NATO đến Kiev, thể hiện ủng hộ với Ukraine; Tổng Thống Mỹ và Tổng thống Colombia họp kín; Mỹ bắn hạ UAV Iran tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln; Palestine ấn định thời điểm bầu cử Hội đồng quốc gia... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-2.

Tổng thư ký NATO đến Kiev, thể hiện sự ủng hộ với Ukraine

Ngày 3-2, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã đến thủ đô Kiev và có bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrinform

Hãng thông tấn Ukrinform cho hay, trong bài phát biểu, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh chuyến công du lần này của ông đến Ukraine nhằm “thể hiện sự ủng hộ của khối đối với Kiev và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết”.

“Tôi lấy làm vinh dự khi hiện diện ở ‘trái tim’ của nền dân chủ Ukraine. Cần nhấn mạnh rằng dân tộc Ukraine đang chiến đấu với tinh thần kiên cường và dũng cảm… Tôi muốn lưu ý rằng hàng triệu Euro của đồng minh và các đối tác đang được chuyển cho Kiev thông qua Sáng kiến Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). NATO hiểu rõ nhu cầu thiết yếu về các nguồn cung cấp cho Ukraine và liên tục nỗ lực nhằm đảm bảo việc vận chuyển khí tài được thực hiện qua PURL và nhiều kênh khác”, ông Rutte nói.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Rutte và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dự một sự kiện tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev.

Tổng Thống Mỹ và Tổng thống Colombia họp kín tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Gustavo Petro của Colombia đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 3-2, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước từng rơi vào mức căng thẳng nghiêm trọng chưa từng có trong nhiều năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Colombia Gustavo Petro trong cuộc gặp tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 3-2-2026. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp diễn ra riêng tư, không có họp báo chung, nhưng được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về hợp tác chống buôn ma túy, an ninh khu vực và các ưu tiên chiến lược khác, tạo tiền đề cho việc xây dựng lại niềm tin giữa Washington và Bogota.

Trong quá khứ, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công khai chỉ trích ông Petro mạnh mẽ, cáo buộc ông có liên quan tới buôn lậu ma túy, và thậm chí đe dọa xem xét hành động quân sự ở khu vực Nam Mỹ, khiến dư luận Colombia dấy lên làn sóng biểu tình phản đối Mỹ và thúc đẩy chỉ trích về chính sách của Washington.

Mỹ bắn hạ UAV Iran tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed-139 của Iran vì đã “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên biển Ả rập.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Facebook

Theo Reuters, tuyên bố của quân đội Mỹ cho hay một thiết bị bay không người lái Shahed-139 của Iran đã bay về phía tàu sân bay “với ý đồ không rõ ràng”.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ, Đại úy Hải quân Tim Hawkins, nói với Reuters rằng: “Một chiếc tiêm kích F-35C từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn hạ thiết bị bay không người lái của Iran nhằm tự vệ và để bảo vệ tàu sân bay cũng như nhân sự trên tàu”.

RT cho biết sau khi thông tin tiêm kích F-35C bắn hạ thiết bị bay không người lái của Iran loan đi, giá hợp đồng dầu thô tương lai đã tăng hơn 1 USD mỗi thùng.

Iran bắt 140 người nước ngoài với cáo buộc kích động biểu tình

Ngày 3-2, cảnh sát Iran cho biết, lực lượng an ninh tại khu vực miền Trung nước này đã bắt giữ tổng cộng 139 người nước ngoài trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình bạo loạn từ cuối tháng 12-2025 đến đầu tháng 1-2026.

Cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố Iran trong những ngày biểu tình vừa qua. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Tasnim, cảnh sát trưởng thành phố Yazd, Ahmad Negahban cho biết những người nước ngoài bị bắt giữ vì đã tham gia việc tổ chức, kích động và trực tiếp tiến hành các hành động bạo loạn. Trong một số trường hợp, những người nước ngoài này đã liên lạc với các mạng lưới ở bên ngoài lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp quốc tịch cụ thể của các đối tượng bị bắt giữ, cũng như biện pháp xử lý những đối tượng này. Tổng số người nước ngoài bị bắt giữ trên toàn lãnh thổ Iran, cũng không được đề cập.

Palestine ấn định thời điểm bầu cử Hội đồng quốc gia

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas ngày 3-2 đã ban hành sắc lệnh kêu gọi tổ chức bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine vào ngày 1-11-2026. Đây sẽ là lần đầu tiên cơ quan này được bầu cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu, thay vì được chỉ định hoặc lựa chọn như trước đây.

Cử tri Palestine bỏ phiếu bầu cử địa phương tại thành phố Hebron, Khu Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN

Sắc lệnh kêu gọi người dân Palestine cũng như cộng đồng kiều dân tham gia bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine – cơ quan được thành lập năm 1964, đại diện cho mọi người Palestine.

Theo sắc lệnh, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ở những nơi có thể, cả ở trong và ngoài vùng lãnh thổ Palestine, nhằm bảo đảm sự tham gia rộng rãi nhất của người dân ở bất cứ nơi đâu, đồng thời áp dụng chế độ đại diện theo tỷ lệ đầy đủ để bảo đảm mọi thành phần trong xã hội đều có đại diện một cách công bằng.

Sắc lệnh cũng quy định Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine sẽ chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ tiến trình bầu cử.