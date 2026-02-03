Tin thế giới sáng 3-2: Đàm phán hoà bình Nga - Ukraine sẽ được nối lại vào ngày 4-2

(GLO)- Đàm phán hoà bình Nga - Ukraine sẽ được nối lại vào ngày 4-2; EU công bố lộ trình cấm khí đốt của Nga; Mỹ thành lập kho dự trữ khoáng sản chiến lược; Ma-rốc sơ tán hơn 50.000 người vì lũ lụt... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-2.

Đàm phán hoà bình Nga - Ukraine sẽ được nối lại vào ngày 4-2

Theo nguồn tin từ quan chức cấp cao Điện Kremlin vào ngày 2-2, một vòng đàm phán ba bên mới do Mỹ làm trung gian nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột Nga - Ukraine dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 4/2 và 5/2 tại Abu Dhabi.

Thông tin này đã được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận.

Cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine đầu tiên được tổ chức tại Abu Dhabi. Ảnh: EPA

Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua cho biết sẽ cử phái đoàn tham dự cuộc họp, vốn ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 1-2 nhưng phải lùi lại do vướng mắc về lịch trình.

Trong hơn một năm qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã liên tục thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa hai bên. Tuy nhiên, khi thời điểm kỷ niệm bốn năm ngày Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine đang đến gần vào cuối tháng này, triển vọng phá vỡ thế bế tắc về những vấn đề cốt lõi dường như vẫn còn xa vời.

Mô tả tiến trình đàm phán, ông Peskov thừa nhận đây là một quá trình “rất phức tạp”.

EU công bố lộ trình cấm khí đốt của Nga

Ngày 2-2, Liên minh châu Âu (EU) thông báo khối này sẽ cấm toàn bộ các hợp đồng ngắn hạn về khí đốt đối với Nga kể từ tháng 4 và tháng 6 tới.

EU công bố lộ trình cấm khí đốt của Nga. Ảnh: TASS

Cụ thể, các hợp đồng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ngắn hạn với Nga sẽ bị cấm từ ngày 25-4, trong khi các hợp đồng ngắn hạn về khí đốt qua đường ống cũng bị cấm từ ngày 17-6.

Bên cạnh đó, các hợp đồng nhập khẩu LNG dài hạn từ Nga sẽ bị cấm kể từ ngày 1-1-2027 còn các hợp đồng dài hạn về khí đốt qua đường ống bị cấm từ ngày 30-9-2027.

Các quốc gia thành viên EU có thể gia hạn thời hạn cấm nhập khẩu khí đốt qua đường ống theo hợp đồng dài hạn đến ngày 31-10-2027 nếu mức dự trữ khí đốt chưa đạt ngưỡng yêu cầu.

Mỹ thành lập kho dự trữ khoáng sản chiến lược

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-2 tuyên bố khởi động một sáng kiến mới nhằm xây dựng kho dự trữ khoáng sản chiến lược, trong bối cảnh Washington tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc.

Một cơ sở khai thác và chế biến đất hiếm ở California, Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết, dự án được thiết kế để bảo đảm các doanh nghiệp và người lao động Mỹ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Theo ông, sáng kiến sẽ kết hợp khoảng 10 tỷ USD tài trợ từ Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM) cùng hàng tỷ USD vốn từ khu vực tư nhân.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết thêm, 11 quốc gia sẽ được công bố tham gia sáng kiến này trong thời gian tới. Chương trình nhằm bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung khi Trung Quốc hiện kiểm soát phần lớn sản lượng khai thác và chế biến đất hiếm toàn cầu.

Thành phố Aswan của Ai Cập giành giải thưởng Thành phố Du lịch năm 2026

Ngày 2-2, Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo Tổ chức Hợp tác Kinh tế các nước đang phát triển (D-8) đã vinh danh thành phố Aswan là Thành phố Du lịch năm 2026, sau khi địa phương này nhận số phiếu cao nhất từ các quốc gia thành viên.

Thành phố Aswan của Ai Cập được vinh danh là Thành phố Du lịch năm 2026. Ảnh: Xinhua

Giải thưởng ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của thành phố miền Nam Ai Cập, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng tăng của Aswan như một điểm đến quốc tế độc đáo. Việc được vinh danh dự kiến sẽ giúp thành phố mở rộng hiện diện trong thị trường các nước D-8, qua đó thu hút thêm du khách đến Ai Cập nói chung và Aswan nói riêng.

Danh hiệu “Thành phố Du lịch của năm” là một sáng kiến quan trọng của D-8 nhằm thúc đẩy du lịch bền vững, nâng cao hình ảnh và khả năng cạnh tranh của các điểm đến trong khối. Giải thưởng được trao thông qua quy trình bỏ phiếu cạnh tranh, dựa trên các tiêu chí như di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng du lịch, năng lực quảng bá và tiềm năng tăng trưởng.

Ma-rốc sơ tán hơn 50.000 người vì lũ lụt

Truyền thông nhà nước Ma-rốc cho biết, nước này đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 50.000 người do ảnh hưởng của lũ lụt.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ở thành phố Ksar El-Kebir, Ma-rốc. Ảnh: AFP

Theo báo chí Ma-rốc, mưa lớn kéo dài trong nhiều tuần gây lũ lụt nghiêm trọng tại thành phố Ksar El-Kebir thuộc khu vực Tây Bắc đất nước, buộc nhà chức trách phải tiến hành sơ tán khẩn cấp một nửa cư dân thành phố. Hoạt động sơ tán dân cư có sự tham gia của nhiều đơn vị quân đội cùng các phương tiện chuyên dụng như xe tải hạng nặng và xe bus cỡ lớn.

Hiện tại, nhiều khu vực rộng lớn bên trong thành phố không còn cư dân sinh sống, trong khi toàn bộ các cửa hàng và siêu thị đóng cửa. Nhiều khu lều trại lớn đã được thiết lập tại lối vào thành phố Ksar El-Kebir, để cho người dân lưu trú. Một số quan chức địa phương xác nhận, chưa rõ khi nào người dân có thể trở về nhà.