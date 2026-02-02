Tin thế giới sáng 2-2: Iran hủy tập trận bắn đạn thật, Mỹ rút tàu khu trục khỏi Israel

(GLO)- Nga phản đối lực lượng NATO, EU trong các đảm bảo an ninh cho Ukraine; Iran hủy tập trận bắn đạn thật, Mỹ rút tàu khu trục khỏi Israel; Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập chính thức mở cửa trở lại; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-2.

Nga phản đối lực lượng NATO, EU trong các đảm bảo an ninh cho Ukraine

Nga tuyên bố không thể chấp nhận bất kỳ hình thức triển khai lực lượng NATO hoặc Liên minh châu Âu (EU) nào trên lãnh thổ Ukraine, coi đây là yếu tố làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: AP

Phát biểu với đài Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhấn mạnh lập trường của Nga không thay đổi, bao gồm việc phản đối Ukraine gia nhập NATO và sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này. Theo ông Grushko, việc binh sĩ nước ngoài như một lính Pháp mang ký hiệu NATO hay EU cũng không làm thay đổi bản chất vấn đề.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất liên quan đến việc triển khai lực lượng quân sự châu Âu tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Iran hủy tập trận bắn đạn thật, Mỹ rút tàu khu trục khỏi Israel

Sau các nỗ lực ngoại giao dày đặc của Thổ Nhĩ Kỳ và một số bên, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran đã bước đầu hạ nhiệt. Theo đó, Iran đã quyết định hủy tập trận bắn đạn thật tại eo biển Hormuz, trong khi Mỹ rút một tàu khu trục mang tên lửa ra khỏi cảng của Israel.

Tàu khu trục USS Delbert D. Black rời cảng Eilat của Israel. Ảnh: Yehuda Ben Yitach

Theo nhiều nguồn tin Israel và khu vực, cả Mỹ và Iran đã thông báo cho nhau về việc sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán hướng tới thỏa thuận chấm dứt căng thẳng. Giới chức các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar, hiện đang khẩn trương tổ chức một cuộc gặp giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và các quan chức Iran, ngay trong tuần này. Địa điểm gặp gỡ nhiều khả năng là thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phía Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ hôm qua thông báo tàu khu trục mang tên lửa USS Delbert D. Black, đã rời khỏi cảng Eilat bên bờ Biển Đỏ của Israel.

Truyền thông và giới phân tích khu vực nhận định, căng thẳng giữa Mỹ và Iran bước đầu đã có sự hạ nhiệt và nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang tạm thời bị đẩy lùi. Tuy nhiên, rủi ro chiến sự vẫn ở mức cao khi Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự mạnh mẽ lên Iran. Tại thời điểm ngày 1-2, Mỹ vẫn đang triển khai một lực lượng hải quân hùng hậu ở Trung Đông với 6 tàu khu trục, một tàu sân bay và 3 tàu chiến ven bờ, sẵn sàng can thiệp quân sự vào Iran theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập chính thức mở cửa trở lại

Từ ngày 2-2, Israel chính thức mở cửa trở lại cửa khẩu Rafah giữa dải Gaza và Ai Cập.

Theo Cơ quan Điều phối các hoạt động chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) thuộc Bộ Quốc phòng Israel, người dân có thể đi qua cửa khẩu Rafah theo cả hai hướng.

Xe tải chở hàng cứu trợ đi qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập để vào Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Cửa khẩu Rafah đã được mở cửa thí điểm hôm 1-2, phục vụ công tác chuẩn bị, sắp xếp hậu cần và để một số người bị thương xuất cảnh từ Gaza.

Việc cửa khẩu Rafah mở cửa trở lại, tạo điều kiện cho Ủy ban quốc gia về quản lý Gaza (NCAG), một cơ quan kỹ trị gồm 15 thành viên người Palestine, được thành lập theo thỏa thuận ngừng bắn Gaza, để giám sát việc quản lý hàng ngày của vùng lãnh thổ này.

Rafah là cửa khẩu duy nhất ra vào Gaza mà không đi qua Israel và là cửa khẩu thuận tiện trong việc vận chuyển hàng viện trợ từ Ai Cập vào Gaza.

OPEC+ chính thức tạm ngưng tăng sản lượng dầu

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 1-2, cho biết 8 quốc gia trong liên minh OPEC+, gồm Nga, Ả rập Xê út, Kazakhstan, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Algeria và Oman sẽ tiếp tục duy trì việc tạm dừng tăng sản lượng dầu tự nguyện cho đến hết quý I/2026, thay vì khôi phục nguồn cung theo kế hoạch ban đầu.

OPEC+ duy trì tạm ngưng tăng sản lượng dầu. Ảnh minh họa: Internet

Theo tuyên bố của OPEC, “8 quốc gia tham gia đã tái khẳng định quyết định đưa ra ngày 2-11-2025 về việc tạm dừng tăng sản lượng trong tháng 3-2026. Quyết định này nhằm ứng phó với tình trạng nhu cầu tiêu thụ sụt giảm theo mùa".

Bản tuyên bố cũng xác nhận cuộc họp tiếp theo của nhóm 8 nước OPEC+ sẽ được tổ chức vào ngày 1-3 tới, thời điểm then chốt để nhóm này đánh giá lại diễn biến cung – cầu và xu hướng giá dầu trên thị trường toàn cầu.

Quyết định "đóng băng" sản lượng trong tháng 3-2026 của OPEC+ được xem là bước đi thận trọng nhằm duy trì sự cân bằng cho thị trường năng lượng toàn cầu trước những yếu tố bất định, từ triển vọng tăng trưởng kinh tế, nhu cầu năng lượng theo mùa, đến các rủi ro địa chính trị và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.