Tin thế giới tối 12-3: Iran nêu điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

(GLO)- Iran nêu điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel; Hezbollah phóng hàng trăm rocket vào Israel; Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xuất 11,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp; Phái đoàn Hungary đến Ukraine đánh giá đường ống Druzhba... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 12-3.

Iran nêu điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công bố 3 yêu cầu của nước này nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang tiếp diễn với Mỹ và Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu

“Cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột này, vốn do chế độ phục quốc Do Thái và Mỹ gây ra, là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến phí và các đảm bảo quốc tế vững chắc chống lại sự gây hấn trong tương lai”, ông Pezeshkian viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X tối 11-3.

Theo hãng tin CNN, đây là lần đầu tiên Tổng thống Iran công khai nêu rõ các điều kiện cụ thể để đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột đang lan rộng ở Trung Đông.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc nếu Washington và Tel Aviv chấp thuận các yêu cầu của Tehran. Tổng thống Iran nói thêm, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm các cam kết rõ ràng nhằm giải quyết những lo ngại của Iran.

Hezbollah phóng hàng trăm rocket vào Israel

Quân đội Israel cho biết từ tối 11-3 đến rạng sáng 12-3 (giờ địa phương), lực lượng Hezbollah tại Liban đã phóng khoảng 200 rocket về phía miền Bắc Israel, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực ở Galilee, thành phố Haifa và các cộng đồng dân cư cách biên giới Liban tới 50 km.

Ngôi nhà bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa tại Moshav Kfar Yuval, miền Bắc Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Đợt tấn công bắt đầu vào khoảng 20h tối 11-3 (giờ địa phương), khi Hezbollah phóng loạt rocket đầu tiên gồm khoảng 100 quả từ lãnh thổ Liban. Cùng thời điểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực trung tâm Israel trong một “chiến dịch phối hợp” với Hezbollah. Sau đó, các tên lửa khác từ Iran tiếp tục nhắm vào khu vực phía Bắc và phía Nam Israel.

Phần lớn các tên lửa đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn. Tuy nhiên, một số quả đã rơi xuống đất, gây cháy và làm ít nhất 2 người bị thương nhẹ.

Các cuộc tấn công tiếp tục kéo dài sang rạng sáng 12-3 khi cảnh báo xâm nhập bằng máy bay không người lái và rocket vang lên tại thành phố Nahariya, khu vực phía Tây Galilee, cũng như Acre và vùng ngoại ô phía Bắc của Haifa. Hezbollah cũng phóng rocket tầm xa khiến còi báo động vang lên tại Tel Aviv và các khu vực lân cận.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xuất 11,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar ngày 12-8 cho biết nước này sẽ xuất 11,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, nhằm hỗ trợ quyết định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về việc giải phóng nguồn dầu dự trữ khẩn cấp để ổn định thị trường năng lượng.

Tàu khoan của Thổ Nhĩ Kỳ thăm dò khí đốt tại Biển Đen. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Phát biểu với hãng tin Bloomberg trong chuyến thăm một mỏ than tại Zonguldak, ông Bayraktar cho biết Ủy ban dự trữ dầu quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ đã họp và quyết định giải phóng 2,9% trong tổng số khoảng 400 triệu thùng dầu dự trữ của nước này. Lượng dầu này sẽ được đưa ra thị trường trong vòng 90 ngày.

Trước đó, IEA thông báo sẽ giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, mức lớn nhất từ trước tới nay, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Bộ trưởng Bayraktar cũng cho biết hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa gặp vấn đề đáng kể về nguồn cung năng lượng, đồng thời khẳng định nhu cầu nhập khẩu khí đốt tự nhiên, trong đó có nguồn từ Iran, đang giảm do nhiệt độ không khí tăng.

Nhật Bản mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của chiến sự tại Iran, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Trung Đông, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sử dụng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng trong nước.

Thủ tướng Takaichi khẳng định sẽ nỗ lực bình ổn giá xăng dầu trong nước. Ảnh: Jiji Press

Bối cảnh khiến Chính phủ Nhật Bản phải đi đến quyết định mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia là việc giá xăng bán lẻ tại thị trường nước này đang từ khoảng 157 Yên đến 158 Yên/lít đã tăng mạnh lên trên 180 Yên vào ngày 12-3, đồng thời có nguy cơ sẽ nhanh chóng vượt qua mốc 200 Yên. Đây sẽ là đòn đánh mạnh đối với tất cả các ngành sản xuất, kinh doanh của Nhật Bản, đặc biệt là vận tải và hậu cần, thậm chí cả ngành lọc hóa dầu, mà hệ lụy trước mắt sẽ là những “cơn bão giá” mới trên thị trường Nhật Bản.

Thông tin với báo chí về quyết định trên, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết việc mở kho dự trữ xăng dầu quốc gia của Nhật Bản sẽ được tiến hành từ ngày 16-3.

Hungary cử phái đoàn đến Ukraine để đánh giá đường ống Druzhba

Ngày 11-3, Hungary đã cử một phái đoàn đến Ukraine để đánh giá thực trạng của đường ống dẫn dầu Druzhba, được cho là bị hư hại do các cuộc không kích và đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1-2026.

Ảnh minh họa: Reuters

Phái đoàn của Hungary do Thứ trưởng Bộ Năng lượng Gábor Czepek dẫn đầu cùng một nhóm chuyên gia trong ngành dầu khí, quan hệ quốc tế và thị trường năng lượng. Phát biểu tại trạm biên giới giữa Hungary và Ukraine, Thứ trưởng Czepek nhấn mạnh, chuyến đi lần này không chỉ để kiểm tra thực tế đường ống, thu thập bằng chứng độc lập mà còn nhằm đề xuất giải pháp cụ thể để khôi phục dòng chảy dầu trong thời gian ngắn nhất.

Bộ Ngoại giao Ukraine đã phản ứng mạnh mẽ trước chuyến thăm này, cho rằng trên lãnh thổ Ukraine nhóm này không có thẩm quyền chính thức và Ukraine không có kế hoạch tiếp đón. Liên quan đến việc khôi phục đường ống, Tổng thống Zelensky cho biết, việc sửa chữa đường ống Druzhba có thể kéo dài đến 6 tuần và không có lý do gì để Ukraine ưu tiên vấn đề này trong bối cảnh cuộc xung đột hiện tại.