Iran đe dọa “đốt cháy” bất kỳ con tàu nào cố gắng qua eo biển Hormuz

(GLO)- Cố vấn cấp cao của tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ebrahim Jabari tuyên bố: "Eo biển đã bị đóng cửa. Nếu bất kỳ ai cố gắng đi qua, những người anh hùng của IRGC và hải quân sẽ đốt cháy những con tàu đó".

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là một trong những tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, với khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua đây. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) từng gọi đây là “điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới”.

Bản đồ khu vực eo biển Hormuz. Ảnh: BBC

Đối với thế giới, khu vực này không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng mà còn là "động mạch chủ" của thương mại toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với dòng chảy này đều sẽ gây ra những cú sốc trên thị trường năng lượng toàn cầu và gây tăng giá dầu đột biến.

Ý nghĩa chiến lược của eo biển Hormuz không chỉ nằm ở khối lượng dầu vận chuyển qua đây mỗi ngày mà còn ở việc không có tuyến đường nào có thể thay thế. Các đường ống dẫn dầu trên bộ chỉ có thể vận chuyển tối đa 6,5 triệu thùng/ngày, chưa bằng 1/2 lượng dầu đi qua eo biển Hormuz.

Nếu eo biển bị phong tỏa, các tàu chở dầu buộc phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi. Điều này sẽ khiến thời gian vận chuyển kéo dài thêm hàng tuần và đẩy chi phí vận tải lên cao ngất ngưởng.