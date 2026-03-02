Hơn 2.000 quả bom thả xuống Iran trong 30 giờ

(GLO)- Kể từ ngày 28-2 đến 1-3, các tiêm kích của Không quân Israel (IAF) đã thả hơn 2.000 quả bom nhằm vào hàng trăm mục tiêu của Iran và các cơ sở quân sự.

Lượng đạn dược được thả xuống Iran trong 30 giờ đầu tiên của cuộc xung đột tương đương khoảng một nửa tổng số mà IAF sử dụng trong toàn bộ cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6-2025.

Địa điểm tại Tel Aviv, Israel bị trúng tên lửa từ Iran ngày 28-2-2025. Ảnh: IRNA/TTXVN

Kể từ khi vòng giao tranh hiện tại bắt đầu, các tiêm kích IAF đã thực hiện hơn 700 phi vụ và giành được ưu thế trên không trong vòng 24 giờ đầu của chiến dịch. Quân đội cho biết nhiều hệ thống phòng không của Iran ở miền tây nước này đã bị phá hủy.

Vài giờ sau khi tuyên bố sẽ đưa các cuộc không kích vào “trái tim” thủ đô Iran, IDF cho biết họ đã phá hủy hàng chục trung tâm chỉ huy của chế độ Iran - bao gồm trụ sở lực lượng an ninh nội địa - trong một làn sóng không kích vào Tehran với sự tham gia của hàng chục tiêm kích.

Trong một làn sóng tấn công riêng biệt sau đó, hơn 100 máy bay đã nhắm vào hàng chục trung tâm chỉ huy của chính quyền Iran thuộc IRGC, bao gồm các đơn vị tình báo, không quân và an ninh nội địa - người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết tại họp báo tối 1-3 (theo giờ địa phương).

IDF cho biết họ đã huy động 100.000 quân dự bị trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang, dường như ngoài 50.000 quân dự bị đã có mặt trước đó.

Lực lượng bộ binh được tăng cường dọc biên giới Israel với Syria, Liban, Dải Gaza và Bờ Tây.

Riêng Bộ chỉ huy Mặt trận Nội địa đã huy động 20.000 quân dự bị, chủ yếu phục vụ công tác tìm kiếm và cứu hộ, theo IDF. Các lực lượng Không quân, Hải quân và Cục Tình báo Israel cũng được tăng cường.

Trước đó, quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công của nước này đã làm 40 chỉ huy cấp cao Iran, gồm cả Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Abdolrahim Mousavi thiệt mạng. IDF cũng thông báo đã phá hủy phần lớn hệ thống phòng không ở miền tây và miền trung Iran.